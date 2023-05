¿Y si Feijóo se estuviera equivocando?

Aunque no puedo demostrarlo, porque ese tipo de intuiciones resultan siempre indemostrables ex ante, creo que el equipo de Feijóo ha cometido un gran error en el planteamiento estratégico de esta campaña. No puedo demostrarlo, pero sí estoy en disposición de razonarlo. No obstante, ya adelanto de entrada que la equivocación de Génova, siempre a mi juicio, no reside en el hecho evidente de que hayan decidido reconvertir unas simples elecciones autonómicas y municipales en el simulacro apenas velado de la confrontación definitiva entre Sánchez y Feijóo por la Moncloa que llegará en diciembre.

Eso, bien al contrario, podría incluso remitir a un acierto. He ahí, sin ir más lejos, el precedente de los anteriores comicios regionales madrileños, cuando los populares presentaron la disputa por el control de una institución, la CAM, que en el fondo no es mucho más que una diputación provincial con algunas competencias añadidas, en los términos apocalípticos de una lucha final entre la libertad y el comunismo. Y funcionó. Vaya si funcionó. Pienso, por lo demás, que el error no radica en ello sino en la elección de los temas en torno a los cuales se quiere que gire el debate público durante las dos semanas previas al 28-M. Poner el foco en Bildu, ese es el fallo.

¿Por qué? Pues porque el PP, que ya ha absorbido a los antiguos electores de Ciudadanos, tiene ahora como principal objetivo hacer lo mismo con los de Vox, su escisión por la derecha. En consecuencia, la pregunta pertinente sería: ¿Bildu, el recuerdo de su trastienda sanguinaria, constituye un buen argumento para convencer a los simpatizantes de Vox, un público muy emocional y especialmente sensible a la barbarie terrorista, para que abandone a los de Abascal y se adhiera a las filas de Feijóo? Cuanto más se hable de Bildu, más subirá Vox en las encuestas. Y es lógico. Es tan lógico que cuesta trabajo entender que Feijóo no lo vea. Van a repetir el mismo patinazo que cometió la izquierda en Andalucía con aquella "alerta antifascista" que solo sirvió para que Moreno Bonilla consiguiese la mayoría absoluta. Al tiempo.