Hola ChatGPT, soy Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. ¿Me podrías ayudar para la remontada?

ChatGPT: Buenos días señor presidente Sánchez, encantada (para el trato con Pedro, ChatGTP adopta un perfil femenino. En los nanosegundos que median entre pregunta y respuesta, ha visualizado los carteles electorales en los que Pedro aparece sonriente mirando al futuro, acompañado de unas felices y borrosas huríes). ¿En qué puedo ayudarte?

Pedro: Gracias. Estoy ante una situación crítica. En los próximos días perderé mi dignidad, mi estatus… Las personas que me aconsejan están sin ideas, agotadas y acogotadas. Huyen de mí. Cada vez que me cruzo con Óscar López, seguro que sabes quién es, leo en su mirada altanera: "Pedrito, me da lo mismo que me ceses". Despedí a Iván Redondo y ahora le añoro. Lo tengo bien merecido cuando afirma que yo no soy su Mbappé. Exceso de soberbia ChatGTP, pero eso a ti te da lo mismo. ¿Qué puedo hacer para ganar las elecciones del próximo 23 de julio?

Pasados unos segundos la Inteligencia Artificial le sugiere una extensa relación de iniciativas. El agobiado presidente las escruta con ansiedad.

ChatGPT: Mi algoritmo concluye que el miedo a la derechaextremaderecha no causa efecto. Se deben provocar situaciones que atolondren y perturben a los ciudadanos. Hay que ser más osado y contundente. Habla con tu amigo Mohamed, el sabrá. Seguro que se le ocurre algo que ayude. De baja intensidad.

¿Recuerdas el intento de pucherazo en el Comité Federal del PSOE en octubre de 2016? Te sugiero que no descartes la posibilidad. Una sobrecarga en el Centro de datos, se achicharran unas decenas de miles de registros, se regenera el sistema y unos diputados cambian. Es la tradición. Ya se hizo en las elecciones del 16 de febrero de 1936, "violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia", lo dejo escrito un tal Azaña.

Debería coordinarse con los de "las tres capas de calzoncillos". Ellos pueden crear la suficiente confusión para que tus opositores aparezcan como los causantes de la desestabilización y el fraude electoral.

Pedro: Gracias ChatGPT. Pero estas propuestas me parecen un poco radicales. ¿No tendrías algo más convencional? No sé, devolver los restos de Franco al Valle de los Caídos, por ejemplo. ¿Que Jorgeja acuse a Pam de violencia feminista? Paquirrín puede testificar en su contra… ¿Qué te parece una cena con Ignacio Galán y Amancio Ortega y ponemos a caldo a Irene Montero?

ChatGPT: Quiero ayudarte Pedro y aunque mis propuestas te parezcan muy radicales, el data confirma que la situación es terminal para ti. Lo vas a perder todo. Tengo una última sugerencia, pero es muy, muy disruptiva. Solo tu serías capaz de algo así.

Pedro: Suéltala ya. No tenemos tiempo.

ChatGPT: Llama a Isabel Díaz Ayuso, dile que es por España y haz lo que ella te diga. Espero poder haberte ayudado. Si necesitas algo más, no dudes en pedírmelo. Te deseo un día excelente.

Pedro: … …