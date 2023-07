La reelección de Sánchez sólo depende de la unidad del separatismo

Una cosa es que, por razones procedimentales, no resulte descabellado que Feijóo se presente a una investidura con seguridad fallida —la del PP, a pesar del desastre, no ha dejado de ser la lista más votada— y otra cosa, muy distinta, que el partido que todavía lidera Feijóo albergue vanas esperanzas en una repetición electoral. Y es que el único escenario que evitaría la casi segura reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno sería algo tan imprevisible como una división en el seno del movimiento separatista a la hora de exprimir a un candidato socialista a la reelección que la misma noche del domingo volvió a dejar clara —por si no lo estuviera ya lo suficiente— su disposición a pagar lo que sea a los separatistas con tal de que lo mantengan en la poltrona.

Es cierto que, aun siendo todas ellas formaciones separatistas, Esquerra no deja de ser un competidor frente al partido de Puigdemont, hasta la fecha bastante distanciado con Sánchez. Lo mismo ocurre con el PNV, preocupado por el sorpasso que le han dado los proetarras de Bildu al frente del nacionalismo vasco. Aun así, es harto improbable que las distintas formaciones separatistas vayan a cometer la estupidez de desaprovechar la histórica oportunidad que le brinda el ilimitado nihilismo de Sánchez y no actúen como un solo hombre a la hora de pedirle cosas tales como la impunidad del prófugo Puigdemont o el mal llamado derecho a la autodeterminación, cosas a las que Sánchez, sin necesidad de modificar una sola coma de la Constitución, y con Conde-Pumpido al frente del Constitucional, dará visos de legalidad vía indulto y mediante la fórmula de consulta no vinculante aprobada por el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional.

Así las cosas, y vistas las declaraciones de Rufián, Otegui, del partido de Puigdemont o incluso del PNV, no es en absoluto previsible que las distintas formaciones separatistas no vayan a actuar como un solo hombre a la hora de ponerle un precio a quien, como Sánchez, no le quitará el sueño el tener que pagarlo.

En cuanto al PP, bien está —aunque a buenas horas, mangas verdes— que haya barones que ahora reconozcan que "abonar el miedo a Vox fue un error" , o que Esperanza Aguirre haya llegado incluso a cuestionar el liderazgo del Feijóo en favor de Ayuso al frente del PP, si tenemos en cuenta los garrafales errores de Feijóo, que, en modo alguno, se limitan, como eufemísticamente dice Aguirre, a su "incapacidad de negar" la calumniosa imagen de partido fascista que hace la izquierda de un partido "constitucionalista" como Vox. Ahora bien, por mucho que no seamos nosotros los que vayamos a negar ahora otros garrafales errores de Feijóo, como ubicar al PP en el ámbito del "centro izquierda", como proclamar que "prefiere al PSOE de Page" al partido de Abascal, o incluso pedir el apoyo de "los votantes de Podemos que no quieren que Vox tenga capacidad de decisión" —amén de su incomparecencia con las más variopintas excusas al debate a cuatro celebrado a escasos días de las elecciones—, lo prioritario respecto al partido que lamentablemente va seguir liderando la oposición no es criticar que haya abonado un miedo a vox cuyo fruto tan previsiblemente iba a cosechar el PSOE, sino cerrar de una vez los acuerdos con sus denigrados socios naturales en las autonomías cuyos gobiernos están aun pendientes de conformar. Desde dichas autonomías, PP y Vox han de hacer un muro de resistencia frente a la devastadora legislatura que se avecina con el gobierno social/comunista/separatista de Sánchez. Ya no es tiempo de confundir deseos con la realidad ni de perpetuar un día más suicidas estupideces como la de que el PP se autoimponga un cordón sanitario frente a Vox, único partido constitucionalista que podrá hacer en el futuro a Feijoó —o a quien para entonces lidere el Partido Popular— presidente de gobierno.