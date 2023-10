En defensa de Israel

Es imposible dejar de escribir sobre la barbarie contra Israel. Es necesario hoy más que nunca defender a Israel. Es, pues, obligado mostrar las dudas ante Israel del Gobierno en funciones de España. Es una obviedad para todos los españoles que el Gobierno de España está dividido ante el ataque terrorista de Hamás al Estado de Israel. Por un lado, la ministra de Derechos Sociales, la señora Belarra, no ha condenado la acción terrorista de Hamás ni tampoco ha pedido la liberación de los rehenes; y, por otro lado, el presidente del Gobierno en funciones, Sánchez, se alinea tarde y mal con la posición de condena de la UE. En cualquier caso, el Gobierno de España no desautoriza la defensa que ha hecho de Hamás la ministra de Derechos Sociales. Una cosa es indudable: la ministra de Podemos ha quitado cualquier posible protagonismo que pudiera reservarse Sánchez ante el Estado de Israel. No es de extrañar que el personaje más citado de España en el mundo islámico sea la defensora del grupo terrorista Hamás.

El espectáculo ridículo que están dando el gobierno de España es para no olvidar. Las consecuencias las pagaremos todos los españoles. De momento, tres graves asuntos se derivan de esta situación. Primero, la política exterior de España es, en el mejor de los casos, contradictoria. Otros, quizá más rigurosos que nosotros, dirían que no existe. Segundo, el Gobierno de España carece de un líder solvente para estar al frente de uno de los países más importantes de la UE. Está al margen, o mejor dicho, ha sido marginado por los líderes del mundo occidental. Y, tercero, el gobierno de socialistas y comunistas sigue la senda abierta por Franco sobre la "tradicional amistad de España con los pueblos árabes", pero sin obtener ninguno de los réditos que de ese rollo "arabista-musulmán" sacaba el dictador.

Hay, sin embargo, algo más grave que las paradojas y falta de horizontes democráticos del gobierno de Sánchez. Me refiero a los medios españoles de creación de opinión pública que, sin ningún sentido del ridículo, se alinean casi todos ellos con la "causa" palestina. Pareciera que el tópico antisemita ha entrado en las venas de la prensa española. Como si la cosa no tuviera trascendencia política, los medios de comunicación no quieren prestarle atención a la deriva criminal que va del maltrato al judío hasta su total eliminación. La prensa obtusa se ríe del viejo apotegma de los cristianos viejos: "no podéis vivir entre nosotros como judíos"; tampoco prestan atención al paso posterior: "no podéis vivir con nosotros"; y, lo que es peor, no entiende lo que los nazis decretaron más tarde: "no podéis vivir".

Por eso, frente a esa deriva criminal, hoy más que nunca, es necesario defender el Estado de Israel. Fue, desde su creación en 1948, una solución al derecho de un pueblo a existir. Fue una salida a la barbarie nacional-socialista y, en cierto sentido, comunista contra los judíos. Pero hoy, si tenemos en cuenta el declive de la civilización occidental, tiendo a pensar que es la gran oportunidad para crear el centro de una nueva civilización.