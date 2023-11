Simeone mata el talento y no cuenta con la cantera

Hay muchísimas mentiras y falsas leyendas sobre Simeone que me sacan una sonrisa burlona. Su sueldo es una de ellas, por ejemplo. De hecho el otro día en Twitter aún los había que, tras leer 100 veces que Simeone lleva cobrando desde la pandemia mucho menos de 20 millones y que ahora de unos 17 al año pasará a cobrar 12-13 netos por temporada, siguen manteniendo que cobra 23. ¡Les da igual que se les desmonten la mentira con hechos! Eso me hace pensar en la mítica escena de un ratón en un experimento. Cuando se acerca al queso le dan un calambrazo. A los pocos chispazos, el ratón deja de ir. Coge el mensaje. Usa el cerebro aunque sea más pequeño que el del ser humano. A veces pienso que algunos morirían a calambrazos, porque visto lo visto no son capaces de pillar la realidad. Me atrevo a decir que un ratón cogería antes lo del sueldo del Cholo que alguno de sus haters.

La leyenda del sueldo me hace gracia, pero hay mucho más. Está por ejemplo la de que el técnico argentino mata el talento, algo que suele ir unido a que su equipo no sabe jugar al fútbol o que no marca goles. Parece no bastar con que Antoine Griezmann sea el principal exponente de lo que puede hacer el Cholo con un jugador de gran talento. Tampoco basta que en 2023, el Atlético de Madrid sea más goleador que equipos como el Bayern o el Manchester City. Todo eso no basta porque, como he dicho antes, hay ratones que pillan los hechos y las informaciones mucho más rápido que algunas personas. Quiero pensar eso, porque si pienso que hay alguien que miente y engaña a lectores u oyentes aposta, la cosa sería aún peor.

Aparte de sueldo, talento y juego también tenemos lo de que Simeone no cuenta con la cantera. Debe ser que los Lucas, Koke, Saúl, Pablo Barrios, Riquelme o Thomas los formó el Steaua del Grifo. Quizá el Maccabi de Levantar. Puede que sea eso, aunque creo que son canteranos del Atlético de Madrid. Y a tenor de uno de estos nombres escribo esta columna. Rodrigo Riquelme, canterano del Atlético. Es raro que haya sido convocado con la selección española absoluta por primera vez porque, según los expertos, Simeone ni cuenta con la cantera ni aprecia el talento. Riquelme ha llegado a la selección, en primer lugar por su trabajo. Eso es indudable. El mérito es suyo. Él es el principal culpable de que tanto Simeone como Luis De la Fuente cuenten con él. Pero claro, el que le pone en los onces del Atlético es el Cholo. El que sí pone a los que se lo merecen es el Cholo. El que pone a los jugadores que, en silencio, entienden la filosofía del equipo es el Cholo. Y digan lo que digan de la cantera y del talento, el Cholo pone a los que son buenos de verdad. Los hechos así lo dicen. No hay talentos que se le hayan escapado al cuadro rojiblanco y que luego hayan triunfado fuera. Solo se han ido los que han dejado en las arcas del club una jugosa cláusula y esos, lógicamente, no se fueron porque quisiese Simeone sino porque se pagaron 85, 70 o 50 kilos.

Me parece tremendamente irónico que el día después de la renovación de Simeone hasta 2027 llegue esta convocatoria de Riquelme que, sumado a otros hechos y datos incontestables, siguen desmontando leyendas sobre el Cholo. Es otro ejemplo más de que esas mentiras no tienen sentido alguno. Aún así, dudo de que este nuevo calambrazo aleje a ciertos ratones de su queso anticholista. ¿Por qué? Porque el odio y la obsesión no se curan con evidencias. Pese a todo, me parecía importante escribir esta columna, porque siempre hay gente que necesita que, entre tanto aullido, se escuchen ciertas cosas. ¿Van a seguir diciendo que Simeone mata el talento y no cuenta con la cantera? Por supuesto. Son hate boys del Cholo. Eso sí, aquí hay una réplica, que visto el panorama, son más que necesarias.