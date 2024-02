La Razón decía el miércoles que el acuerdo entre PSOE y Junts estaba hecho, aunque a la periodista no le filtraron los términos, cosa que debió hacerle sospechar. El País cuenta este jueves en cambio que el pacto no está cerrado, que las posturas son las de siempre, pero el periodista, tan confiado como la otra, afirma sin otro fundamento que lo que le dice el Gobierno, que el compromiso llegará. Pero, naturalmente no dice quién cederá. Y La Vanguardia, en cambio, cuenta que el trato no está firmado y que las posturas están muy alejadas. En realidad, leyendo a los tres, se deduce que concertar un texto común es tan difícil como lo era el día en que el Congreso de los Diputados votó "no" a la ley. ¿Cuál es la realidad? Seguramente que ambos siguen jugando al juego del gallina y afirman con vehemencia que no se apearán del burro mientras confían en que el otro claudicará por la cuenta que le trae. Y dicen, quién sabe si con la boca pequeña, que si la ley no sale, que no salga, ea. Ya veremos quién se aparta y transige porque, casi con toda seguridad, alguno lo hará. Pero eso no será antes del 7 de marzo, que es cuando expira la última prórroga de 15 días que la Comisión de Justicia tiene para emitir un nuevo dictamen y enviar la proposición al pleno, que tendrá que ser el que se celebrará hacia el 13 de aquel mes.

El Gobierno no quiere ceder porque dice que, de aceptar que se amnistíen todos los delitos de terrorismo, la ley no pasará el filtro del Tribunal Constitucional ni el de la Unión Europea. Y Junqueras, el maestro ciruela, lo secunda. Esto es una estupidez. La Constitución no distingue entre terrorismo bueno y terrorismo malo. Tan amnistiable o no es uno u otro. El problema real, tal y como explicaba Miguel Ángel Pérez en estas páginas hace unos días, es que parte de los magistrados progresistas del Constitucional no están dispuestos a tragar según qué cosas y Pumpido no se muestra capaz de controlarlos. En cuanto a la justicia europea, el Gobierno espera soslayarla con la triquiñuela de que el terrorismo amnistiado es el de quienes no tuvieron intención de violar el derecho a la vida ni torturar a nadie. No sé hasta qué punto el truco funcionará. En cualquier caso, los acusados de tenencia y fabricación de explosivos están apañados porque poner bombas implica inequívocamente asumir el riesgo de matar a alguien con ellas.

En cualquier caso, Sánchez está dispuesto a agotar la legislatura aún sin ley de amnistía y sin el apoyo de Junts porque dice que una moción de censura es imposible que prospere. Claro que es imposible, porque el PP no está dispuesto a ceder al chantaje de Junts. Sin embargo, Sánchez le acusa de estarlo. Si tan proclive a la amnistía piensa el presidente que es Feijóo, ¿cómo está tan seguro de que no habrá moción de censura? Mienten tanto, les pasa como a los criminales torpes, que con unas mentiras contradicen a las otras.

Esquerra presiona a Junts para que acepte el texto del Gobierno, que quizá no incluya a Puigdemont, para que queden impunes unas mil quinientas personas que colaboraron en el intento de golpe de Estado independentista. Está muy bien que Junqueras apoye esta amnistía, a diferencia de Junts. Pero a lo que no puede responder el gordinflón es a por qué ellos no fueron capaces de sacarle al PSOE una ley de amnistía cuando tuvieron la ocasión de hacerlo en la legislatura pasada. Y, como dicen en Junts, es porque no supieron ser lo suficientemente firmes, como ahora lo son Puigdemont y los suyos. ¿Quién cederá? ¿Sánchez o Puigdemont? Chi lo sa?