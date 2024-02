A cada crimen su castigo

Un crimen sin castigo es otro crimen contra la convivencia de los ciudadanos de una sociedad abierta y libre. Esto es lo que hay detrás del proyecto de amnistía de Sánchez. Nadie moralmente desarrollado puede poner en duda este planteamiento, después de que los separatistas, los mismos a los que quiere amnistiar Sánchez, hayan presentado un escrito en el parlamento catalán para volver a repetir el crimen contra la unidad de España y su Constitución.

Esa acción, independientemente de sus resultados, deja al descubierto la pobrísima justificación intelectual del sanchismo a favor de la amnistía, a saber, por una mejor convivencia en Cataluña. Poco importa ya si la amnistía sale adelante o no, porque está derrotada moral e intelectualmente. No tiene legitimidad alguna. Ni siquiera es relevante hablar sobre si la amnistía será o no rechazada por el Tribunal Supremo o el Alto Tribunal de Justicia de la UE, del Tribunal Constitucional español ni citarlo, porque ningún juez podría admitir una "ley" para premiar a delincuentes que, mientras están siendo juzgados por la Justicia, persisten en su crimen.

Los separatistas catalanes, los golpistas de 2017, los mismos partidos políticos, e incluso las mismas personas, que están siendo juzgadas por crímenes contra la nación española, no sólo no están arrepentidas de sus crímenes, sino que vuelven a intentar matar otra vez a lo que les da vida: España. Esos separatistas han vuelto a presentar en la asamblea legislativa de Cataluña, como hicieron en el pasado, un escrito para declarar la separación de esa región de España. Insisten en volver a delinquir. Su obsesión criminal es matar España. Reiteran en sus malas artes para asesinar la unidad de España y acabar con su Constitución.

Este documento para declarar la independencia de Cataluña es la mejor prueba contra la anticonstitucional, injusta y terrible amnistía que trata de darles Sánchez a los criminales independentistas. Sí, el proyecto de amnistía sanchista está, pues, a un paso de convertirse en un plan criminal contra el entero pueblo español, porque, como sabe la gente de bien, un crimen impune, sin castigo para los que lo han cometido, se convierte en otro crimen contra la dignidad humana, la justicia y la convivencia pacífica en una sociedad libre y abierta. "A cada crimen su castigo", y si no lo recibe, como dijera el genial escritor ruso Fiódor Dostoyevski, se convierte en otro crimen. La amnistía sanchista está en la frontera entre el abismo criminal y la abyección moral.