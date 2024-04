El paripé de Sánchez lo sufriremos los de siempre

A cualquiera que no conociera al personaje o el poder que su partido mantiene mucho más allá de Moncloa, le sorprendería el cinismo con que el marido de Begoña se presentó como una víctima de una cacería personal. Debemos apiadarnos de Su Persona porque un juez ha abierto diligencias para averiguar si su mujer, y por tanto él mismo y quién sabe si una decena de ministerios y otras tantas empresas públicas, habrían cometido prevaricación favoreciendo a los clientes de la mujer del marido de Begoña con rescates y otras regalías pagadas con el dinero de todos.

El juez de instrucción no ha llegado a imputar a nadie aún y ni siquiera ha calificado de delitos los hechos reflejados en unas investigaciones periodísticas que nadie ha podido desmentir, pero con eso es suficiente. Ha atacado el honor y la paz familiar de Su persona. A la hoguera con él y, de paso, con el Poder Judicial en pleno y con los medios que se atrevan a publicar bulos, es decir, noticias que perjudiquen a la PSOE. Él, que personalmente o por vía interpuesta del Comando Intxaurrondo ha llamado corruptos al padre, la madre, el hermano, la cuñada, la expareja y la pareja actual de Díaz Ayuso, por poner el ejemplo más palmario, considera una prerrogativa personal poder golpear con puño de hierro, ahora se cree legitimado para exhibir una mandíbula de cristal y lloriquear cual damisela de Jane Austen con la que han roto el compromiso matrimonial.

Es posible que todo lo que se ha publicado sobre la mujer del marido de Begoña sean todo inmensas casualidades, que el sagrado nombre de la mujer del marido de Begoña en documentos oficiales apoyando a quienes la han favorecido estos años dándole hasta una cátedra sin tener título universitario no tenga nada que ver con los favores que ella ha recibido, ni con los favores pagados por todos que sus benefactores obtuvieron. Que nada tuvieron que ver sus tejemanejes con el rescate de Globalia. Pero parece improbable. Puede, eso sí, que el juez sea incapaz de probar ningún hecho delictivo, especialmente con todo el peso de la PSOE procurando que no se encuentre nada.

Al final, la supuesta reflexión de cinco días sirvió para un propósito que todos, a favor y en contra, tuvimos siempre claro: tomar impulso para acabar con los últimos residuos de resistencia democrática al sanchismo. El marido de Begoña usará el apoyo concitado estos días para impulsar una ley que le permita elegir el CGPJ por mayoría simple para someter el Poder Judicial y una ley de bulos que certificará como verdadera toda patraña que perjudique a sus enemigos políticos y como fake news toda verdad que lo moleste. Y el Constitucional de Conde-Pumpido dirá que todo bien, que al fin y al cabo los han colocado ahí para blanquear las leyes de la PSOE, no para proteger nuestro Estado de derecho.

Del mismo modo que pasamos de dictadura a democracia de la ley a la ley, una innovación española por la que no nos damos el suficiente crédito, el plan de Sánchez consiste en pasar de democracia a dictadura de la ley a la legislación ad hoc, algo que copia directamente del chavismo y, en general, de las dictaduras con elecciones sudamericanas. Una supuesta democracia donde está prohibido investigar a la mujer del marido de Begoña por ser quien es no es un Estado de derecho. Un Estado de derecho donde un órgano dirigido por comisarios políticos decide qué medios pueden publicar qué no es una democracia. Pero ese es el camino por el que nos quiere llevar la PSOE, que no es un partido sino un movimiento que engloba desde Conde-Pumpido hasta el becario que trabaja gratis para la Cadena Ser.

El único obstáculo para el plan es que las masas norcoreanas que debían aclamar al líder y rogarle por favor por favor por favor que no dimitiera han sido más bien escuálidas. Sólo se han presentado el partido, el equipo de opinión sincronizada y los artistas de la Secta. ¿Será suficiente? Mucho me temo que sí.