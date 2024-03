Bertín Osborne y el aborto de papel

Mucho se ha comentado en las crónicas rosas españolas la decisión del cantante y presentador Bertín Osborne de no hacerse cargo de su hijo recién nacido, fruto de una relación que ya habría terminado cuando ambos progenitores supieron del embarazo. Aun estando de acuerdo con apoyarlo financieramente, le ha dejado claro a la madre que no va a ejercer como padre, quien al parecer habría estado de acuerdo.

Podemos juzgar moralmente al cantante y presentador, qué duda cabe. Todo niño necesita de un padre, de una figura paterna que ejerza ese rol en la crianza, por más que en este caso, y por razones biológicas evidentes, seguramente no fuera a poder cumplir con ese cometido hasta la edad adulta. Tampoco es bueno para la autoestima de nadie saber que uno de tus padres no quiso saber nada de ti. Y para alguien que trabaja de cara al público y vive en parte de su imagen no es una decisión que vaya a beneficiarle profesionalmente.

Todo esto, no obstante, sería irrelevante si la madre hubiese decidido abortar. Si Bertín Osborne hubiera querido criar al niño hubiese dado igual, porque no tiene ni voz ni voto en esa decisión. Como tampoco la tiene en cuanto a la manutención del niño: podrá negarse a ejercer, pero no a pagar. En esta sociedad en la que se supone que la igualdad de género es un valor primordial, hasta el punto de que nos permiten cambiar de sexo en el registro como el que cambia de calcetines, a nadie parece importarle que haya tanta diferencia entre la capacidad de decisión de hombres y mujeres sobre la decisión de tener un hijo.

Sobre la costumbre legal y social de que ambos padres tenían la obligación de hacerse cargo de sus hijos se ha insertado una institución, como es el aborto por decisión de la madre, que le da a la mujer una vía de escape de la que el hombre carece. Para quienes defienden que hombres y mujeres son iguales en todo, no sólo en derechos y dignidad, esto debería suponer un escándalo. Pero como de tantas desigualdades que perjudican a los hombres, de esto no se habla, pese a que circula desde hace tiempo una posible solución: el aborto de papel, la renuncia a la paternidad antes del nacimiento.

Los liberales suecos son los únicos, que yo sepa, que han hecho una propuesta legislativa. Permitiría a los hombres negarse a aceptar la responsabilidad de ser padres dentro de las 18 primeras semanas de embarazo, que es el mismo periodo que la ley sueca permite abortar libremente. No tendría que hacerse cargo de la manutención, pero, a cambio, no tendría derecho a conocer a su hijo.

Esta idea parece alienígena, y una forma de consagrar la irresponsabilidad como valor jurídico a proteger. Y es verdad. Como es verdad que también lo es el aborto no en casos extremos como la violación, el incesto o el riesgo para la vida de la madre, sino simplemente porque ahora no conviene, porque no me quiero arruinar la vida, porque ya tengo suficientes, por las mil y una excusas que se ponen para abortar, perdón, para interrumpir voluntariamente el embarazo. Pero esas razones son igualmente válidas para los hombres. A los hombres también puede no convenirnos, también nos puede arruinar la vida, también podemos considerar, como Bertín Osborne, que ya tenemos suficientes hijos. La única diferencia –que no es menor ni quiero minimizar– entre hombres y mujeres es el proceso mismo del embarazo y de dar a luz. Porque hombres y mujeres no somos ni podemos ser iguales, salvo ante la ley, en esto como en otras muchas cosas. Pero la mujer estaría protegida en ese proceso por la posibilidad de abortar en caso de riesgo para su vida y su salud.

Dado que el aborto me parece inmoral salvo en algunos supuestos tasados y que también lo es desentenderse de un niño, no estoy a favor ni del aborto de papel ni de la ley de plazos. Pero quienes crean que el aborto no sólo no es inmoral, sino que es incluso un derecho, y no defiendan asimismo el derecho del padre a renunciar a su paternidad tienen un problema de coherencia. Y, seguramente, de sexismo.