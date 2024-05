¿Nosotros? Con los terroristas

El reconocimiento del Estado palestino que ha llevado a cabo el presidente del Gobierno por sí y ante sí constituye un gravísimo paso cuyos perjuicios seguiremos sufriendo aun muchos años después de dejar Sánchez La Moncloa. El peor será que nuestro país será considerado, dentro de Occidente, un amigo de los terroristas, especialmente los islámicos. Porque lo que hemos hecho, dicho con trazo grueso, es ponernos del lado de Hamás, una organización terrorista que comparte con algunos ministros españoles el deseo de hacer desaparecer a Israel.

Es cierto que nuestras simpatías hacia los palestinos no se deben ni mucho menos a que congeniemos con el terrorismo, sino que provienen de nuestra visceral aversión a la guerra. Pero, esos sentimientos compartidos por tantísimos españoles no son los que han movido al PSOE cuando ha reconocido en nombre de España al Estado palestino. Sus fines son exclusivamente electoralistas porque sabe que lo que hace conecta con muchos de sus potenciales electores.

Y en cualquier caso eso no quita para que siga siendo un error gravísimo reconocer al Estado palestino en mitad de una guerra desatada por una organización terrorista teledirigida desde Irán por medio de un atentado que ocasionó más de mil muertos. La reacción del Gobierno israelí quizá fue exagerada, aunque es difícil imaginar qué otra cosa podía haber hecho. Y es probable que su ejército esté cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. Pero hay muchas formas de denunciarlo y de trabajar para que no se sigan cometiendo. Y, en cualquier caso, sea lo que sea lo que se haga para sujetar a Israel, sólo tendría credibilidad si se actuara al menos con la misma firmeza contra Rusia, que multiplica por mil las violaciones que hayan podido cometer los israelíes. Pues, a pesar de lo que se supo que los rusos hicieron en Bucha; a pesar de los bombardeos contra la población civil ucraniana, mucho más indiscriminados que los de la aviación israelí; a pesar del secuestro y deportación de los niños ucranianos de los territorios ocupados; a pesar de que en ese conflicto es Rusia el agresor y en el otro es Israel el agredido; a pesar de todo eso, nosotros compramos hoy más gas ruso que nunca, para aprovecharnos de que está más barato, financiando así la industria de guerra rusa; nuestra ayuda militar a Ucrania es meramente testimonial; dejamos que asesinen a un desertor ruso en nuestro territorio sin murmurar la más mínima queja; y nos cuidamos muy mucho de no interrumpir la siesta del embajador ruso en Madrid, que jamás se ve en la necesidad de tener que hacer frente a ninguna protesta del valiente Albares. Y, por si esto fuera poco, a Israel mandamos la ayuda económica que le negamos a Ucrania, pero para dársela a Hamás a través de la UNRWA, la organización de Naciones Unidas creada para ayudar al pueblo palestino y que se ha demostrado que está completamente penetrada por Hamás.

Esto, ante el mundo, no lo hace Pedro Sánchez, lo hace España. Todos somos responsables frente a la comunidad internacional. La próxima vez que Hamás consiga matar a otro millar de judíos ya no sabremos con qué agasajarles, como no sea dándole a la organización el premio Príncipe de Asturias a la Concordia.