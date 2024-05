Las mentirijillas de Felipe y sus leñazos a ZP

No hay mejor cuña que la de la misma madera, un aserto clásico que Felipe González Márquez elevó a su máxima expresión este pasado jueves con sus palabras sobre Pedro Sánchez y, sobre todo, las que dirigió a José Luis Rodríguez Zapatero, al que ridiculizó a lo grande ("A lo mejor ahora se entera hasta Zapatero, que le cuesta trabajo, eh") y al que acusó de haber destrozado el PSOE hasta el punto de que el partido permitió la llegada a la secretaría general de un personaje como el actual secretario general.

González apaleó a sus dos sucesores a placer en El Hormiguero, el programa líder del horario estelar de la televisión nacional, para que no quede ningún socialista sin enterarse de lo que el abuelo Felipe tiene que contar. Una hora sin interrupción estuvo con Pablo Motos, tiempo suficiente para que el expresidente interpretara su papel senatorial, de hombre de Estado con amplia experiencia, al que todos deberíamos escuchar atentamente, especialmente los suyos.

Felipe González acierta en sus críticas al sanchismo pero cuando trata de ponerse él como ejemplo de gobernante moderado, cumplidor de la Constitución y respetuoso con la oposición tiene que recurrir a la mentira, porque los que peinamos canas sabemos bien lo que fue el felipismo, especialmente en su última legislatura.

González se confiesa horrorizado por los insultos que Sánchez y sus ministros lanzan a la oposición, pero comparado con los ataques de su vicepresidente, Alfonso Guerra, lo de ahora es una riña de parvulario. Él mismo decía de los líderes de PP e IU, Aznar y Anguita, "son la misma mierda", frase con la que resumió su estrategia política con la oposición en el felipismo tardío. También asegura que jamás habló mal de la prensa o los periodistas, pero en sus mítines para las elecciones de 1996 acusaba de amarillismo a los periódicos que destapaban la corrupción socialista y solía referirse también a algunos comunicadores de manera expresa, como cuando hablaba de "Federico Jiménez de todos los Demonios".

Y lo del respeto a la Constitución (Felipe compareció en el programa con un ejemplar de bolsillo de la Carta Magna), hombre, él fue quien asesinó a Montesquieu (Alfonso Guerra dixit) cambiando la forma de elegir los miembros del CGPJ para que todos fueran cooptados por los partidos. Por no hablar de los crímenes de Estado, que llevaron a la cárcel a su ministro del Interior y al director de seguridad, a los que despidió con un abrazo a las puertas del penal como muestra de respeto a la Justicia por parte de un presidente del Gobierno en ejercicio.

O sea, que nos acordamos de Felipe y su tropa, lo que no quita para que en estos momentos sea una de las pocas cabezas del PSOE con cierto sentido de Estado. Aunque la edad, 82 tacos, le empieza a jugar malas pasadas, porque explicar a los jóvenes del plató de A3 Media que él inventó la seguridad social y la escuela pública dice poco de su agilidad mental. A mí me operaron a vida o muerte en 1972 en un hospital público, estudié la EGB en la "Escuela Nacional" (con beca; por supuesto) y a Felipe le quedaba todavía una década para llegar al poder. O sea, que algo funcionaba en España antes de que él llegara a dejarla "que no la va a conocer ni la madre que la parió" (Guerra, de nuevo).

Pero son batallitas disculpables que uno se atribuye en la última etapa de su vida cuando se rodea de los nietos, que es lo que le pasó anoche a Felipe. Lo sustancial es que hay que echar a Sánchez y acabar con este PSOE, dos principios elementales que González está impulsando en la medida de sus posibilidades con nuestro apoyo y agradecimiento. El Gran Arquitecto le dé fuerzas y lo bendiga.