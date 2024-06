Carta de un ciudadano a Sánchez con algunas preguntas

Al señor presidente del Gobierno.

El recurso epistolar no es precisamente original, pero con la misma naturalidad con la que usted invoca al ciudadano de a pie, un servidor se dirige a usted para formularle algunas preguntas en relación al contenido de su segunda misiva. Dice usted que resulta "extraño" que la citación judicial de su esposa se anuncie cinco días antes de las elecciones al Parlamento Europeo porque hay una "regla no escrita" de no dictar resoluciones para no "condicionar" el voto de los electores. Y que "resulta evidente que esta práctica no se ha respetado" en el caso de su señora. ¿Y qué fecha le habría parecido más apropiada? ¿La semana que viene? Se constituye el parlamento catalán y habrá que dilucidar quién se presenta a la investidura. ¿La otra semana pues? Algo habrá. En España siempre hay algo o elecciones. Pero esto es lo de menos.

Tal vez haya caído usted en la cuenta de que lo que está diciendo es que los jueces son y deben ser sensibles a las necesidades, urgencias, conveniencias o deseos de los políticos y que en campaña electoral los políticos gozan de impunidad por una regla no escrita que tiene peso de ley. Había ciertas sospechas sobre eso, pero no hacía falta recordárselo de forma tan obvia al hombre corriente al que ningún juez le pregunta cuándo le va bien ser citado para comparecer ante la justicia.

También dice usted en la carta que su "horizonte permanece inalterable" a los efectos de "luchar contra la mayor de las injusticias, que es la desigualdad". Claro que se refiere a la economía, no a la desigualdad ante la ley implícita y explícita en la amnistía a los golpistas.

En cuanto a su esposa, doña Begoña Gómez, es usted muy rotundo: "Todo, mentira". ¿Y lo de la patente de la herramienta informática para medir la sostenibilidad del impacto socioambiental? ¿Eso también es mentira? Se dicen tantas cosas...

Con la misma confianza y aprovechando la circunstancia epistolar puede que tenga a bien explicarnos no sólo su posición sobre Palestina, sino cómo están las relaciones con Marruecos, por qué cambió de criterio en materia saharaui o por qué España es el país que más gas ruso consume a pesar de la posición española respecto a la invasión de Ucrania. Hay muchas más preguntas. Esta otra. ¿Se harán públicas las actas de las reuniones con Puigdemont bajo la observancia de un mediador internacional? O en relación a eso que escribe sobre una supuesta moción de censura con una "alianza contra natura". ¿A qué se refiere? ¿Está usted diciendo que Feijóo y Puigdemont le van a hacer la cama? ¿Tiene pruebas o simplemente se está haciendo eco de un bulo?

Más cosas. ¿Por qué no deja usted que sea su esposa quien se defienda? ¿Por qué no deja de hablar en nombre de ella? De hecho, puede que la esté perjudicando. Habrá quien piense que la está utilizando, que se parapeta detrás de ella para atacar a Feijóo y Abascal. Hay más cuestiones, muchas más. Seguimos en contacto. Por cierto, ¿se ha dado cuenta de que usted hace lo mismo que Trump? Sí, hombre, no se alarme. Dirigirse a los ciudadanos sin intermediarios, a través de X. Puro populismo le llaman a eso los suyos.