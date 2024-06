¿Para quién la perra gorda?

¿Quién sale ganando con el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial? En El País dicen que Sánchez porque ha conseguido normalizar la legislatura y que el PP le reconociera como legítimo presidente del Gobierno. Y lo ha hecho a cambio de prácticamente nada, dado que el compromiso de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan directamente a sus vocales no es tal, ya que el dictamen que emitirá el nuevo Consejo no es vinculante. Y la inocuidad de lo pactado para el Gobierno se demuestra con el hecho de que el trato no es muy diferente al que el PP hizo descarrilar en 2022.

En el PP creen que son ellos los vencedores porque han conseguido cerrar el paso a los vocales más politizados que el PSOE pretendió nombrar en negociaciones anteriores, como de Prada y Rosell, se ha vedado el acceso a nombramientos hechos por independentistas y han colocado al antiguo vocal Macías en el Tribunal Constitucional para compensar la militancia de Pumpido. Además, han introducido el compromiso de que los magistrados que nombre el Consejo lo serán por mayoría de tres quintos, lo que garantiza que nadie llegará al alto tribunal sin el visto bueno de al menos dos vocales del PP, aunque en el PSOE ridiculizan este logro recordando que la ley ya exige esa misma mayoría.

Entonces, ¿quién ha ganado? Indudablemente, el PP. El acuerdo no normaliza la legislatura, pues Sánchez sigue dependiendo de sus socios y perderá el apoyo de Junts a menos que haga a Puigdemont presidente de la Generalidad. La supuesta falta de legitimidad del presidente siempre ha sido una cuestión meramente retórica, pues Pedro Sánchez es legalmente el presidente de Gobierno. Que ahora sea más legítimo le añade poco. La reforma de la Ley Orgánica, sea en el sentido que sea, sólo tendrá virtualidad dentro de cinco años, cuando haya que renovar este Consejo recién elegido, momento en que vaya usted a saber dónde están Feijóo o Sánchez. Y además era lo que exigía la Unión Europea, primero renovación del Consejo, luego reforma del modo de elegir los vocales. El acuerdo indispone al PSOE con sus aliados de fuera del Gobierno, Podemos y los nacionalistas, que no han colocado a ningún vocal y temen que los jueces acaben por tener más influencia que en la actualidad. El blindaje en el acuerdo de la necesidad del voto de tres quintos de los vocales para los nombramientos de magistrados del Supremo le hace perder al PSOE toda posibilidad de cambiar la ley para, con mayoría simple, designar ellos a quienes quieran, que era algo que con seguridad tenían en el cajón para cuando se renovara el CGPJ. Si lo hicieran, Bruselas acusaría a los socialistas de "iliberales" y los pondría a la altura de Viktor Orbán. La holgada mayoría de la que disfrutan los socialistas en el TC ya no es tan holgada y les viene un tipo peleón que se las tendrá tiesas con Pumpido. A cambio, lo único que obtiene el PSOE es mejorar su imagen de Gobierno "normal", aunque en realidad sigue sin serlo porque gobierna no obstante haber perdido las elecciones y gracias a decretar la impunidad de sus desleales socios.

Entonces, ¿por qué lo han firmado? La explicación que sale de lo que se sabe es que el informe de la Unión Europea sobre el Estado de derecho en España, que se publicará a primeros de julio, iba a ser letal si no se renovaba el Consejo. De ahí el ultimátum de Sánchez, que no estaba dirigido tanto al PP como a sí mismo. Y porque la gravedad del informe podía ser muy perjudicial para el caso de que el presidente tuviera que convocar elecciones este otoño si, con ocasión de la repetición de las elecciones catalanas, la alianza que lo sostiene se va al garete. No obstante, lo más probable es que haya más cosas que no sabemos.