Cuenta Shakespeare, en su famosa obra Julio César, que un adivino advirtió al Emperador de los tiempos nefastos que acabarían con su vida diciéndole: "¡Cuídate de los idus de marzo!". Sirva esta advertencia milenaria para iniciar esta doble recomendación bienintencionada al principal partido de la Leal Oposición.

La mentira sistémica

Cualquier sistema básico de inteligencia artificial o el sentido común elemental anticipa un altísimo riesgo de que el Presidente del Gobierno traicione e incumpla cualquier compromiso adquirido con la oposición e incluso con los propios partidos racistas y liberticidas que le apoyan en un equilibrio sistémica y patológicamente inestable.

La "prueba del nueve" de lo que decimos la encontramos al día siguiente de la firma solemne del Pacto para la renovación del CGPJ del pasado 25 de junio, por cierto, un Acuerdo partidista y sustancialmente inconstitucional, por no respetar el espíritu del art.122 de nuestra Constitución. Pues bien, el riesgo de engaño ha devenido en siniestro de forma inmediata en dos formas palmarias. La primera nos la brinda la prensa del pasado 26 de junio cuando recoge la noticia de que "Feijóo exige a Sánchez que demuestre que su pactismo es genuino echando al fiscal general" (ABC); exigencia de formulación tan contundente como de cumplimiento imposible. La segunda prueba de que —como decía Dante en la Divina Comedia de un cartel a las Puertas del Infierno— la Oposición debe "abandonar toda esperanza" nos la ofrece la misma prensa del 28 de junio cuando da cuenta de que "Sánchez consuma su maniobra para quitar al Senado la facultad de vetar el techo de gasto" (ABC). A la vista de estas pruebas de la mentira sistémica que practica el poder, nos atrevemos, en nuestra modestia, a expresar una doble recomendación bienintencionada al principal partido de la Leal Oposición.

Conviene no confiar a terceros el destino propio

Esta primera recomendación la deducimos de la constatación de que el Pacto del 25 de junio ha sido fruto de una negociación un tanto humillante para la soberanía del Reino de España como Estado miembro de la UE. El lector interesado en las razones de esta afirmación las puede encontrar en las dos entradas de mi blog financiero de 14 y 28 de diciembre de 2023 tituladas, respectivamente, "El precio del esperpento: El coste financiero de la minoría de edad soberana del Reino de España" y "El precio de las mediaciones internacionales del Reino de España: el coste financiero de un espectáculo insólito".

A lo anterior podemos añadir que el repetido Pacto del 25 de junio se impuso por una UE escandalizada por la virulencia y la desfachatez del ataque gubernamental a la independencia judicial y por la pulsión autocrática del gobierno. Así lo inferimos de determinadas noticias periodísticas sobre el Informe de la UE sobre la Justicia en España, cruzadas con la "Declaración de la Comisión Europea sobre el acuerdo al que se ha llegado sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial español y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial", fechada en Bruselas a 25 de junio de 2024. Dicha declaración expresa, literalmente: "La Comisión Europea se congratula del acuerdo al que se ha llegado hoy sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial español y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se trata de un paso importante para resolver una cuestión que preocupa desde hace tiempo y mejorar la situación del Poder Judicial español. En enero de 2024, la Comisión aceptó facilitar un diálogo estructurado sobre la aplicación de la recomendación formulada en los Informes sobre el Estado de Derecho en 2022 y 2023 en relación con el Consejo General del Poder Judicial español. La recomendación tiene el siguiente tenor: ‘Proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos relativos a los Consejos del Poder Judicial’". El conocimiento más elemental del lenguaje diplomático utilizado en la UE nos ofrece, tanto en la Declaración como en la Recomendación citadas, señales evidentes de la percepción del riesgo de involución autocrática que movió a la UE a imponer del Pacto a los partidos españoles.

Conviene no pretender jugar —y, a ser posible, ganar— un partido de rugby con las reglas del golf

Al hilo de lo anterior, ofrecemos esta segunda recomendación bienintencionada al principal partido de la Leal Oposición por si le resulta de alguna utilidad para encarar el periodo de paz engañosa que se abre tras la celada del 25 de junio. Periodo marcado por la anunciada reforma de la LOPJ que el mismo Gobierno se ha ocupado de socavar y por la mutación "de facto" del Tribunal Constitucional en una Tercera Instancia —recordemos que ajena al Poder Judicial, conforme a nuestra Constitución— que revisa las Sentencias firmes de nuestro Tribunal Supremo en pos de una impunidad patológica. Además, este periodo se presenta particularmente confuso en el terreno financiero con la renovación —arteramente postergada— del Gobernador del Banco de España y del Presidente de la CNMV y con la colonización crecientemente grosera de las empresas del Ibex 35 por el partido en el poder.

Llegados a este punto, confiamos en no asistir, en los próximos meses, a la aniquilación del último bastión de resistencia frente a la autocracia rampante en nuestra Nación, cual es un Poder Judicial independiente. Aniquilación que confiamos no sea propiciada por una rara afección psicológica que parece asaltar, en ocasiones, al principal partido de la oposición y que pudiéramos diagnosticar como un complejo de inferioridad ideológica que procede de asumir las culpas de la dictadura franquista sin razón histórica para dicha asunción.

En este sentido nos parece que la metáfora deportiva puede ser útil para recomendar a la Oposición que no pretenda jugar con el Poder un partido de rugby —sin regla alguna— con las reglas del golf. Lo que nos lleva a plantear una última cuestión ética: ¿El partido de la Oposición debe engañar porque le engañan? Desde un punto de vista moral, es evidente que no; lo que no empecé para que este prevenido frente a las mentiras sistémicas y así poder evitar la asimetría de armas cuando de una lucha por la libertad se trata.