PSOE mangante, Begoña traficante

Había más gente armada en Plaza Castilla para la declaración de Begoña Gómez que en Omaha Beach el 6 de junio de 1944. Iba más blindada la exdirectora del Africa Center que Joe Biden cuando visitó Kiev. Y total, para nada. Simultáneamente al paseo inútil de la ídem hasta los juzgados el digital El Plural, una especie de El País para poco dotados, publicaba una noticia con este titular: "La empresa de la mujer de Feijoó se dispara en beneficios". En el subtitular nos informan de que su negocio ha ganado un colosal 58% más que el año anterior. En el segundo párrafo nos enteramos por fin de las cifras. 64.000 euros de beneficios en 2023, respecto a los 40.000 de 2022.

El Plural, una especie de web de la Cadena Ser para afectados por meningitis, se pasó dos o tres días difundiendo una noticia por tierra, mar y aire: el juez Peinado tiene dos DNIs diferentes, algo que sólo sucede en casos excepcionales como agentes secretos o testigos protegidos. Las cuentas institucionales del PSOE le dieron todo el bombo posible sin especificar exactamente cuál era la acusación hasta que al tercer día los, ejem, periodistas de El Plural llegaron a la misma conclusión que cualquier persona con más neuronas que uñas había deducido a los seis minutos de leer la noticia: alguien se había confundido al transcribir el DNI del juez en el Registro de la Propiedad, o en una notaría. Lejos de reconocer el espantoso ridículo, se dedicaron a darse palmadas en la espalda. "Trabajazo", "Historión", se tuiteaban unos a otros en una sesión de masturbación en círculo, pero de residentes en Ulán Bator.

Todo lo que le está pasando a la Segunda Dama es culpa de su marido. Para ver que lo de Begoña Gómez era un chiringuito bastaba con tener ojos en la cara y torturarse con el visionado de un par de vídeos de la susodicha explicando para qué servía la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva. Hay una norma muy estricta en el mundillo corporativo y es que cuantas más palabras tiene el puesto, menos importante es. Así que la cháchara vacía de Begoña Gómez en la presentación del vídeo tenía que estar a la altura. "Aprenderás a diseñar una estrategia de impacto social y medioambiental integrada en la estrategia de negocio de forma eficiente y eficaz". Por si después de esta nadería el espectador no está deseando sacar la Visa y entregarle siete mil euros a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña sigue ametrallándonos con buzzwords y topicazos: "[….]practicamos la generación de impacto real […] que trasciende a la organización […] no hablamos de Greenwashing, sino de estrategia a medio y largo plazo […] estrategia transversal a la estructura de la compañía[…] ". Aquí ya uno tiene que estar deseando entregarle la herencia de la abuela, pero por si acaso el espectador es un poco facha y rácano, llega la traca final: "Quién puede hacer este máster: cualquier profesional que quiera trabajar desde la perspectiva del impacto […] Te invitamos a formar parte de un ecosistema transformador". He visto incendios de plantas químicas que generan menos humo.

Quizás Begoña Gómez sólo quería tener algo que hacer, ser una mujer empoderada e independiente, y no la mujer de. Y Pedro demostrar cuánto apoya a su mujer en sus cosas, porque Pedro es ante todo un feminista, enamorado de una mujer libre y capaz que no necesita de ningún hombre para convencer a Google de que le haga un software gratis y luego ponerlo a su nombre en la oficina de patentes. Pedro está por la igualdad de derechos, y nada hay más transversal en el PSOE que el latrocinio, el embuste y la jeta sideral.

Sánchez, como buen narcisista patológico, acusa de lo que perpetra. Es, y de lejos, el presidente más embustero de la historia de España, y probablemente de la de Europa occidental; difunde de manera consciente los bulos que medios de chichinabo dirigidos por pedrodistas sumisos se inventan para complacer al jefe. Miente todo el rato, a todas horas, con la misma facilidad con la que respira, y cuando alguien se lo reprocha se hace la víctima. Pero sabe que sus patrañas cuelan; hay un porcentaje elevadísimo de la población que, siendo completamente normales el resto del tiempo, cuando se trata de su amado PSOE se pone el gorrito de papel albal. Son gente que se cree realmente que Begoña Gómez es víctima de una conspiración de la ultraderecha, la prensa corrupta y un juez prevaricador, en vez de la explicación infinitamente más sencilla de que Begoña Fundraiser es una robaperas a la que le hicieron una cátedra a medida en una universidad pública por ser la mujer de quien es.