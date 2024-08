Un charmander español

Algunas cosas no pueden formar parte del debate político. Por ejemplo: Axel Rudakubana. Un joven de 17 años nacido en Gales de padres ruandeses, que entró en un taller infantil y asesinó a tres niñas, hiriendo a ocho menores y a dos adultos. El Gobierno del Reino Unido advierte unos días después a sus ciudadanos: "El contenido que incita a la violencia o al odio no sólo es dañino: también puede ser ilegal". Lean la frase un par de veces. O diez. Las niñas se llamaban Elsie Dot Stancombe, Bebe King y Alice Dasilva Aguiar. El taller estaba organizado para menores entre siete y once años de edad. Mis tres hijos podrían haber asistido.

Me recordaba GreenCoal que los británicos llevan 15 años votando con bastante claridad que quieren menos inmigrantes en su sociedad. A pesar de ello las cifras se han disparado. No hay que ser un experto en la historia reciente de Rotherham para entender el vínculo que un inglés de a pie construye tras el asesinato de tres niñas.

Durante estas décadas nos hemos saturado con debates fake. Expertos sin hijos, hasta arriba de fluoxetina, nos dibujan la sociedad ideal de 2050. En Inteligencia Artificial los Estados europeos se han hartado de comprar powerpoints hechos por cuatro juniors con Copilot. Constitucionalizamos el aborto, aplaudimos la eutanasia y prohibimos los vehículos diesel. Le hemos ido a explicar el reto del uso del agua a los agricultores españoles con una niña apocalíptica de Estocolmo.

Me asalta la reflexión de qué pretendemos evitar cuando existe una clara petición de cuentas al Estado moderno para que provea de más seguridad en las ciudades. Qué tipo de reflexión queremos animar cuando señalamos con desagrado los debates que saltan de las redes a la realidad para mordernos el culo. Queremos señalar que la gente no está al nivel de lo que esperan sus políticos de ellos. El 2 de julio en Madrid un integrante de los Dominican Don’t Play tiroteó con escopeta a tres miembros de Los Trinitarios en una pizzería junto al parque en el que juegan mis hijos todos los días.

Quizás es que Putin se ha comido nuestros deberes. De Rusia lo que sabemos con certeza es que se dedicaron a pagar (a periodistas, ecologistas y políticos de la izquierda alemana) para subvencionar el movimiento antinuclear alemán y forzar a la dependencia europea por su gas. Imagínate después de estos diez años seguir confiando en que las "instituciones", los "expertos" y los "intermediarios" somos algo más que personas intentando caminar y no cagarnos encima. Imagina seguir pensando que las soluciones son institucionales. Imagínate seguir pensando que hay soluciones.

Nuestra historia reciente está contenida en dos Gloriosas Ruedas de Prensa: la de Fernando Simón y la de los Mossos tras la huida del Molt Honorable Presidente Don Carles Puigdemont Parera. Existe la posibilidad de que la gente sea tonta, pero en mi experiencia la capacidad del Estado moderno español para operar en la realidad ha quedado bastante definida en el COVID.

Quizás todo sea tan vulgar como que nadie de los que está al mando sabe cómo solucionar nada. Es decir, subimos las pensiones porque no sabemos cómo bajarlas. Defendemos la inmigración porque nadie sabe cómo pararla. Y los gritos histéricos y chirriantes que oímos desde la cortesanía son en realidad la consecuencia inevitable de un sistema político incapaz de proponer solución alguna. Igual la movida más sencilla para derrotar a Putin/fascismo/iliberales (ponga usted el hombre del saco infantiloide que quiera) es mejorar de manera sensible la seguridad en las ciudades. Igual una democracia debería funcionar así. Más que nada porque parece un milagro que el chiringuito nos haya aguantado tanto tiempo yendo "full retarded".