El consorcio o cupo fiscal PSC-ERC

La investidura de Illa ha pagado un alto precio a ERC por el latrocinio del acuerdo llamado de singularidad o cupo fiscal para Cataluña. FEDEA (Federación de Estudios de Economía Aplicada) acaba de publicar el estudio Las implicaciones financieras de un concierto catalán: Algunos datos y cálculos orientativos. Ángel de la Fuente. Apuntes 2024/21, Agosto de 2024, que muestra la financiación efectiva por habitante (país vasco y Navarra no están en el sistema común); y en el que se demuestra que Cataluña recibe un poco más del promedio que está en 100, por lo que no es verdad que está infrafinanciada. Es justo al revés, ya que los que deberían clamar por un mejor reparto son los murcianos, andaluces y castellano-manchegos, y también los canarios, que tienen una financiación bastante por debajo del promedio, como ya se evidenció en el libro de Josep Borrell-Joan LLorach Los cuentos y la cuentas de la independencia, que contiene datos que van claramente en contra del concierto económico que han firmado ERC-PSC, argumentando que la finalidad del mismo es construir un Estado Federal, ignorando que los nacionalistas nunca han sido federalistas, pues los que hemos estudiado el Federalismo, de naturaleza incluyente y solidaria, sabemos que éste es incompatible con el nacionalismo, de naturaleza insolidaria, excluyente e identitaria. Ningún Estado de los Estados Unidos, ni ningún Länder alemán ha asumido la capacidad legislativa, y la gestión y recaudación de la totalidad de los impuestos, conteniendo en todo caso medias que aseguren la solidaridad y la igualdad. Cierto que en la financiación federal alemana, el Bund (el Estado central) no recauda (físicamente) los impuestos sino casi exclusivamente los Länder (con la excepción de los aranceles). Pero el Bund tiene la competencia normativa exclusiva sobre casi TODOS los impuestos (los Länder legislan solo sobre el impuesto de las iglesias, los perros y poco más). Es un sistema absolutamente simétrico y sin diferencias entre los Länder en cuanto a IRPF e impuesto de sociedades. El IRPF se lo reparten entre Bund/Länder/municipios en un 42,50%/42,50%/15%. Todos los Länder pagan una "tasa de solidaridad" (territorial). El Bund hace transferencias a los Länder más pobres para tener la misma financiación por habitante en todo el territorio alemán (similar a nuestros ajustes). No hay mercadeo bilateral. Y es un sistema fiscal que se caracteriza por la absoluta lealtad federal (BUNDESTREU) entre los Länder y el Bund, pilar medular sobre el que descansa el federalismo germano, que en la España Invertebrada es una quimera. No existe en los Estado Federales Regímenes Forales como el de Vizcaya y Navarra que están amparados en nuestra Constitución (Dis.T.4ª).

En la Revista Digital San Borondón, el prestigioso y progresista catedrático de Economía Juan Torres López, en referencia al pacto fiscal ERC-PSC, ha dicho que: "Un gobierno que revienta los principios de solidaridad e igualdad y destroza el cerebro, los pies y las manos del Estado central, impidiendo que este lleve a cabo políticas de definición y ejecución común y de redistribución (mucho más, cuando formamos parte de una unión monetaria justamente diseñada con el objetivo de maniatar a los gobiernos en beneficio de los grandes capitales) es cualquier cosa menos un gobierno progresista. Tratar de gobernar a cualquier precio no es progreso, es oportunismo y traición".

ERC ha sometido dicho acuerdo fiscal a la aprobación de sus bases y de su militancia juvenil, mientras que el PSOE-PSC lo ha aprobado sin consultar a la militancia socialista, ni debatirlo en los órganos del Partido, lo que demuestra que su estructura interna y funcionamiento no son democráticos, como exige el artículo 6 de la Constitución. La cesión de la potestad Legislativa y de la gestión y recaudación de todos los impuestos a Cataluña no esta amparada en la Constitución y, en todo caso, tal pacto fiscal tiene que ser aprobado en el Congreso por mayoría absoluta, previa modificación por la misma mayoría de la LOFCA y del Estatuto de Cataluña que no legitiman dicho pacto insolidario, que tienen que votar favorablemente todos los socios del gobierno, incluido JUNTS, y todos los diputados socialistas, que si apoyan dicho pacto causarán un perjuicio a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en los que gobierna el PSOE-PSC al reducirse sus ingresos por la financiación de Cataluña, poniéndose así a prueba no solo su libertad política sino su dignidad personal y política.

Naturalmente, si el pacto fiscal o financiación singular mencionado no se aprueba en el Congreso, es muy probable que ERC no apoye a Illa para continuar en el gobierno, lo que ocasionaría la celebración de elecciones. En todo caso la estabilidad del gobierno de Illa estaría seriamente amenazada, como ha puesto de manifiesto el penalista Gonzalo Quintero, si ERC y Junts repitan exigencias que pongan en aprietos al PSOE en general y a Illa en particular, pues ERC, no se olvide, dispone de veinte votos en el Parlamento catalán, que serán necesarios para aprobar cualquier ley. Entre esas exigencias –dejando de lado los avatares que pueda sufrir la ley de amnistía– algunas ya se han cumplido: Illa ha nombrado conseller de Política lingüística a una persona de ERC, lo cual formaba parte del pacto para su investidura. En el tema de la lengua, cuando lo racional sería la pacífica coexistencia del catalán con el castellano, hasta ahora ha dominado la torpeza y el sectarismo, dando lugar a que una riqueza cultural se haya transformado en fuente de conflictos promovidos por los talibanes de la exclusividad del catalán.

La noticia, y es solo un ejemplo, de que profesores universitarios catalanes a carta cabal han de pasar una prueba que acredite su conocimiento de la lengua, es vergonzosa, y de ella son responsables tanto las universidades como la Administración de la Generalitat, pero no ya por exigir esa prueba, requisito grotesco que solo sirve para dar trabajo a los "normalizadores", sino por el gravísimo hecho que supone vedar o dificultar la función docente a quienes solo hablen o prefieran el castellano, prescindiendo de su calidad académica, rebajada a la condición de cuestión menor. Es difícil que ERC renuncie a "tradicionales" peticiones de los independentistas, como la retirada de Cataluña de las Fuerzas Armadas, la entrega incondicional de todos los edificios militares e, incluso, la salida de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, si bien después del fracaso de los Mossos en el tema de la detención de Puigdemont, esa petición será orillada durante una temporada; o que renuncie a la apertura de "embajadas" creando una especie de cuerpo diplomático propio.

Illa ha empezado mal, ya que, cediendo a la presión de ERC, ha tomado posesión sin la bandera española, que la Constitución (artículo 4.1)obliga a utilizarla en los actos oficiales, y más en la toma de posesión dequien es representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma(artículo 152 .1 de la C.E). Sería inimaginable que un gobernador de un Estado de USA o un presidente de un Länder alemán tomara posesión sin la bandera nacional. He aquí la diferencia insalvable entre federalismo y nacionalismo. Nuestro eximio representante canario del federalismo español, don Nicolás Estévanez, laureado militar, diputado, gobernador civil de Madrid y ministro de la Guerra en el efímero gobierno de Pi y Margall, que dimitió como ministro de la Guerra por la indisciplina del Ejercito, precursor de la Autonomía Canaria, y que fue el inspirador y redactor del denominado "Compromiso Estévanez", en un poema la bandera española, escrito al parecer en 1893 y publicado en el periódico Las canarias y nuestras posesiones africanas, editado en Madrid, el 19 de mayo de 1907 en que expone su idea de una autonomía para el archipiélago dentro de la unidad española, de acuerdo con su ideario republicano federal, dijo:

La bandera española

será siempre bandera de mi patria.

Pero a la sombra del augusto lienzo,

con los colores de la madre España,

lucirá ante los mundos

la tricolor bandera de Canarias;

bandera que en mis sueños

se me aparece roja, azul y blanca;

en lienzo rojo

el Teide azul de cúspide nevada.