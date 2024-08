No se puede entender que el PSOE esté gobernando con una coalición que Sánchez y sus corifeos mediáticos no se cansan de calificar como "progresista", cuando saben y ocultan que JUNTS, heredero de Convergencia, liderado por un prófugo de la Justicia, es el arquetipo de la derecha capitalista reaccionara catalana, nido de corrupción; que el PNV es un partido histórico de la democracia cristiana; y que ERC es más un partido nacionalista independentista que un partido de izquierdas (Francesc de Carreras), que traicionó –la palabra traición es de Azaña– a la Republica en 1931, en 1934 y durante la guerra civil, como dejó constancia escrita Azaña y Negrín, a la que le he dedicado varios artículos.

No se puede considerar progresista a los dirigentes de Bildu que fueron inductores de los centenares de delitos sangrientos de terrorismo cometidos por ETA, como Otegi, líder de ellos, que fue condenado a prisión por pertenecer a Eta, y siguen encubriendo la impunidad de delitos cuyos autores no han sido juzgados ni condenados, y recibiendo en olor de multitudes a los presos etarras. Algún autor considera, con acierto, que Bildu encarna el fascismo rojo. La socialdemocracia europea nunca ha pactado con independentistas, populistas ni extremistas, sino con los conservadores, liberales y demócrata-cristianos como viene sucediendo en Alemania.

No hay nada peor que olvidar lo evidente, así que de vez en cuando conviene recordarlo, como lo que ha dicho la filósofa italiana Donatella di Cesare, quien no hace mucho declaró al semanario L’Espresso: "Toda la tradición de la izquierda ha analizado siempre los acontecimientos desde una óptica mundial, muy pocas veces nacional o, peor, nacionalista. La idea de que deba prevalecer el interés de un proletariado nacional, francés o italiano, no ha sido nunca de izquierda. La izquierda es internacionalista o no es". En el mismo sentido, el exdirigente del Partido Comunista y de Comisiones Obreras, Nicolás Sartorius, ha dicho que "hoy, en ausencia de colonialismo y dentro de un país de la Unión Europea, el derecho a la autodeterminación es una reivindicación reaccionaria, incluso involucionista, impropia de partidos o sindicatos progresistas". "El nacionalismo de los de arriba sirve a los de arriba. El nacionalismo de los de abajo sirve también a los de arriba. El nacionalismo cuando los pobres lo llevan dentro, no mejora, es un absurdo total" (Bertold Brecht).

El historiador Juan Pablo Fusi, nos acaba de recordar que, "precisamente, la pérdida del sentido de nación y estado españoles por parte de la izquierda –de la izquierda radical y del propio PSOE bajo la dirección de Zapatero y Sánchez– ha sido, desde mi perspectiva, una de las causas del resurgimiento político en España de la extrema derecha; y que hay dos grandes problemas actuales: primero, en efecto, Cataluña; pero en segundo lugar, la tesis de la izquierda de que democracia es igual a izquierda y nacionalismos. Gran error. La democracia, y más así en estados muy descentralizados como España, requiere grandes partidos nacionales (mesurados, equilibrados) y acuerdos de fondo sobre las grandes cuestiones de la política".