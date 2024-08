El concierto catalán y las trampas socialistas

Lo mínimo que podría hacer el Gobierno es explicar de manera clara y al detalle el contenido y el alcance del pacto con ERC por el que el socialista Salvador Illa fue investido presidente de la Generalidad catalana. La tan cacareada transparencia de la que presume sin razón alguna el Ejecutivo debería alcanzar también al PSOE, el primer interesado en explicar las supuestas bondades del acuerdo para la "financiación singular" de Cataluña.

No es de recibo que la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, se despache con vaguedades, alusiones a la "solidaridad interterritorial" y comparaciones fuera de lugar con el sistema de financiación de Baleares y Canarias. Lo único que consigue es mostrar su oceánica incompetencia y dejar en evidencia al Gobierno. En cuanto al PSOE, ha sido Patxi López el encargado de mostrar el desprecio no sólo por la oposición sino por el conjunto de la ciudadanía al manifestar que "a la gente no le importa tanto quién recauda sino qué se hace con lo recaudado, porque la igualdad de verdad se ejerce a través de lo que se hace con lo que se recauda".

Ese es el nivel. Ínfimo. Pilar Alegría y Patxi López sacudiéndose las preguntas incómodas sobre el concierto catalán, despachando el expediente sin ofrecer explicación coherente alguna, zanjando la cuestión con generalidades impropias de portavoces concernidos con una información completa y veraz. Pero les da igual. Han perdido el sentido de la responsabilidad y creen que pueden tratar a los medios y a la opinión pública con ese desdén tan propio de su líder, marca de la casa del sanchismo.

Que no sepan, no quieran o no puedan explicar el acuerdo con ERC sobre la financiación de Cataluña abona todas las sospechas sobre un pacto contra la cohesión territorial en España, contra la igualdad entre españoles y contra la unidad nacional. Un acuerdo que concede más privilegios a Cataluña en contra de la mayoría de las regiones, que sienta las bases de la independencia económica de Cataluña, paso previo a la independencia total.

Además, el calado del pacto debería comportar de oficio las comparecencias parlamentarias del presidente del Gobierno y de su vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero han logrado zafarse del trámite gracias al apoyo de todos sus socios salvo Junts y la abstención de Podemos. Así Gobierna Sánchez, sin explicaciones, sin debate, sin transparencia, a base de componendas y contrapartidas, dando la espalda cuando debería dar la cara.