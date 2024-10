Toda la corrupción pasa por Sánchez

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que conocimos ayer en relación con el caso Koldo recoge indicios muy sólidos de la responsabilidad última del presidente del Gobierno, presente de una u otra forma en todos los casos de corrupción abiertos actualmente en los tribunales. Los agentes de la Guardia Civil, tras meses de investigación, relatan en su escrito enviado al Audiencia Nacional los contactos del comisionista Víctor de Aldama con José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y número dos del PSOE, para lograr una inyección de más de 400 millones de euros en Air Europa, unas conversaciones en las que estuvo presente el propio Pedro Sánchez.

La UCO señala que "las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos, permiten apreciar de manera indiciaria cómo Aldama se valió de su relación con Koldo y Ábalos para influir en la concesión final del rescate a Air Europa". En concreto, los investigadores relatan que en el encuentro de julio de 2020 donde se dio el visto bueno a la operación estuvieron presentes Pedro Sánchez, su vicepresidenta primera Nadia Calviño y el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Por si el escándalo de estas revelaciones no fuera mayúsculo, el informe oficial de la UCO incluye un intercambio de mensajes entre Ábalos y Sánchez, en los que éste último dio su visto bueno a que la vicepresidenta de Venezuela aterrizara en España en aquellas fechas, a pesar de que tenía su entrada a la UE vedada por su participación en el terrorismo de Estado de la dictadura caribeña.

"Ábalos informa al presidente de la realización de visita referida —escriben los agentes en relación con el viaje secreto de Delcy a España—, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela, en particular de Duro Felguera. Sin embargo —añaden los expertos del Instituto Armado—, por parte de esta Unidad no se tiene constancia del cobro de ninguna deuda por parte de Duro Felguera en aquellas fechas".

¿Qué vino a hacer la número dos del dictador Maduro a España, en ese viaje de madrugada con cuarenta maletas de equipaje? Nadie lo ha aclarado y en el Gobierno no se dan por aludidos, pero la investigación de la UCO ofrece alguna pista que podría resultar prometedora. En concreto, los agentes han localizado una oferta del Gobierno venezolano a Aldama, el comisionista de la trama arrestado ayer y a la espera de entrar en prisión, para la compra de 104 barras de oro por valor de casi 70 millones de dólares.

Como ocurre en el caso de la cátedra de su mujer en la Universidad Complutense, Sánchez ha participado de una u otra forma en los principales casos de corrupción gubernamental que están siendo investigados. Sin este marchamo personal del presidente del Gobierno, a su mujer no le habrían creado una cátedra financiada por empresarios visitantes de la Moncloa, los negocios ruinosos particulares como Air Europa no habrían sido rescatados con dinero de los españoles y la trama de corrupción surgida en el seno del Gobierno sanchista no habría podido actuar con la ligereza y prepotencia con que lo vino haciendo durante años.

Por mucho menos de lo que sabemos a día de hoy, la izquierda, con el hipócrita de Sánchez a la cabeza, echó a Rajoy del poder.