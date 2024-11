El Congreso dicta sentencia: Mazón, Mercadona y los youtubers, culpables

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez…

No, no, que ronda por Bakú con los plutócratas del cambio climático. Empiezo de nuevo.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera…

Tampoco, que está en Bruselas, con la resaca de un duro examen por el que recibió la felicitación de Dolors Montserrat. A ver si a la tercera…

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres –¡por fin!–, compareció a petición propia este miércoles en el Congreso para reclamar que el Diluvio que arrasó la Comunidad Valenciana hace dos semanas no se traduzca "en un instrumento partidario", a la vez que pretendía dejar claro que el Gobierno del Ausente, o sea, el de Sánchez, está libre de pecado: "En ningún caso la Confederación Hidrográfica activó o desactivó aviso o alerta alguna porque no es competente ni en una cosa ni en la otra. Los avisos los emite la Aemet; las alertas son competencia de Protección Civil de la CCAA".

Filólogo de formación, Torres arrancó lírico, en plan Zapatero "supervisor de nubes": "España tiene un solo corazón que late al unísono en cada una de sus diecisiete comunidades y sus dos ciudades autónomas". El también titular de la cartera de Memoria Democrática recordó los halagos de Mazón a Sánchez y al Gobierno de España, quien, como reconoció en un principio el presidente valenciano, atendió en todo momento "las solicitudes del Gobierno de la Lleneralitá": según el canario, gracias a los recursos desplegados por el Ejecutivo central, se consiguió "salvar las vidas de 36.907 personas". El ministro no pudo o no quiso reprimir la cuñita ideológica –"El calentamiento global es indiscutible", "hay dos maneras de afrontar una crisis: o recortes o fortalecimiento del paraguas social"– y pronunció una frase que, bien pensada, suena terriblemente inquietante: "Cuando lo pierdes todo, sólo te queda el Estado, y el Estado somos todos, desde la alcaldesa de una pedanía hasta Su Majestad el Rey". Glup. También anunció el nombramiento de un "alto comisionado" para velar por la reconstrucción de la zona y la vuelta a la normalidad lo más pronto posible.

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo…

Ah, esperen, que tampoco se le ha visto el pelo. En fin.

El diputado del PP Sánchez Pérez –no Castejón; que sepamos, no es pariente del marido de Begoña–, de nombre César, sociólogo y "portavoz de Cambio Climático del PP en el Congreso": "Buenas palabras aquí, señor Torres; malas prácticas en Ferraz. Ministros que, eludiendo sus responsabilidades, se han dedicado a atacar la gestión del gobierno valenciano". Preguntó dónde se encuentran Sánchez y Ribera –no lo hizo por el paradero de su jefe–, recordó que en La Palma todavía hay familias "viviendo en containers" y denunció que Marlaska no declarara la emergencia nacional: "No ha fallado el Estado, ha fallado el Gobierno de Sánchez". Buen orador –que tomen nota Carmen Fúnez, o la viuda de Kamala Harris, Cuca Gamarra–, concluyó recordando que los recursos "no son de ningún gobierno", sino de los españoles: "Los valencianos vamos a llevar el resto de nuestras vidas la triste contestación del presidente del Gobierno cuando le dijo a los valencianos: "Si necesitan más recursos, que los pidan". Grabado en el corazón".

Pepa Millán: "Lo que mata es no declarar la situación de emergencia, quedarse cruzado de brazos viendo la catástrofe". La portavoz de Vox en el Congreso denunció a un "Gobierno malintencionado que ha actuado con dolo, que ha abandonado a los valencianos a su suerte vengándose por no elegir un gobierno regional del PSOE", amén de la "incapacidad manifiesta" de Mazón y de su tropa. Àgueda Micò, de Compromís, apuntó algo interesante: "No entendemos por qué el PSOE busca salvar al soldado Sánchez perpetuando a Mazón. ¿Por qué el PSOE y el PSPV no piden su dimisión?". El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, arrancó haciendo las delicias de todos esos periodistas de derechas que tienen sueños húmedos con Page: "Es una vergüenza que en el primer debate parlamentario, tras lo que ha ocurrido, no estén aquí ni el presidente del Gobierno ni el jefe de la oposición. Entiendo que no estén hablando, pero no entiendo que no estén aquí escuchando". Después, responsabilizó exclusivamente al PP de lo ocurrido y puso el foco en "todos los youtubers, criptobots patrios y fachas bajaran al País Valensiá como si eso fuera un festival de música". Ione Belarra, con el martillo bravucón y ruidoso, pero al final blandito, del Thor podemita: "El gobierno del señor Mazón, el gobierno del señor Feijóo, no sólo ha hecho una gestión irresponsable: ha hecho una gestión homicida". También tildó de "criminales" a Mercadona y a Ikea. Pocas horas antes, fueron hallados los cadáveres de dos niños, Rubén e Izan, que desaparecieron en Torrente hace quince días.