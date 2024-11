2025: el fin de la segunda guerra de Ucrania

Desde la invasión ucraniana del territorio ruso en Kursk y las perspectivas de que Trump fuera presidente, todos los movimientos de los últimos seis meses parecen tener una orientación más o menos evidente, que es un alto el fuego más o menos definitivo.

Rusia, con la entrada de soldados norcoreanos, no busca una alianza militar a largo plazo, sino acelerar sus avances, expulsar a los ucranianos de su país y solidificar algunos puntos del frente que aseguren la ocupación del sur y el este de Ucrania, es decir de asentar el control del Este y del acceso al mar Negro de una parte significativa de Ucrania, tomando un control seguro de la central nuclear de Zaporiya. En definitiva humillar a Ucrania y hacerla inviable económica y sobre todo políticamente.

El movimiento de Kursk y la autorización del presidente Biden, con total seguridad acordada con Trump, de usar los misiles ATACMS en territorio ruso, tiene como objetivo obstaculizar estos avances y dar a Ucrania la opción de canjear cromos, el sur de Ucrania y sobre todo Berdiansk por Kursk. Esto significaría dejar en tablas la situación tres años después. El drama es que, para conseguir nada, Rusia ha perdido 200.000 jóvenes y Ucrania casi 100.000, y han despilfarrado más de 300.000 millones de dólares. La humanidad no ha progresado mucho que digamos.

No solo es la llegada de Trump, es sobre todo que Ucrania y Rusia están exhaustas, sin avances territoriales significativos y con una situación que puede llevarse a los dos gobiernos por delante. Las voces internas en Rusia dentro del Ejército claman por detener la sangría ante la certidumbre de que Ucrania seguirá existiendo y además estará fortalecida por la ayuda occidental y Zelenski está ya al límite de sus fuerzas.

¿Por qué los misiles ATACMS son importante para detener las ofensivas rusas? Las principales bases de apoyo a las tropas rusas en Ucrania están a su alcance. Esto obligaría a retrasar mucho las líneas de apoyo logísticos para evitar estos misiles, lo que perjudicaría notablemente a la operatividad de las fuerzas rusas.

Además de su alta precisión, su naturaleza balística los hace inalcanzables para los sistemas de defensa antiaéreos rusos y puede emplear munición de racimo lo que amplía su rango mortal a una zona muy amplia o llevar una ojiva de 170 kilógramos de explosivo a un objetivo concreto. Cómo pueden ser lanzados desde plataformas diferentes que ya están en uso del ejército de Ucrania, si el número de unidades es entregadas es significativ,o puede producir en los próximos dos meses de invierno un efecto devastador, y detener la gran ofensiva rusa sobre Kursk.

Ahora bien, ¿qué significaría que ambas partes alcanzaran un alto el fuego con un ajuste de territorios? Sería el fin de la segunda guerra de Ucrania después de la ocupación de Crimea y la preparación de la tercera, si es que Putin vive hasta la siguiente oportunidad que tardaría varios años hasta que Rusia pudiera recomponerse militarmente.

Para Ucrania, cualquier posibilidad de continuar existiendo con una enorme parte de su territorio frente a Rusia es una victoria, amarga, pero victoria. Para Rusia, es una derrota, quizás algo dulce con la recuperación de territorios prorrusos, pero insuficiente para justificar el inmenso daño producido en la sociedad y economía rusa. Dudo que Putin pudiera sobrevivir políticamente a medio plazo a una situación así.

Las guerras que no se acaban de forma definitiva siempre regresan, y esto significa que Europa no debe bajar la guardia, porque se habrá demostrado que Rusia está en guerra con Europa y que tiene una clara vocación estratégica que es crear un nuevo Telón de Acero que proteja sus fronteras. Si Europa flaquea en su rearmamento, Rusia estará antes preparada para un nuevo golpe, ya sea en el Báltico, Georgia o Moldavia o en la misma Ucrania. Mientras tanto continuará en sus campañas de hostigamiento, ciberataques e infiltración política en Europa, como ya lleva años haciendo.

Europa deberá, si quiere parar a Putin ahora que está más debilitado, acelerar el proceso de integración de Ucrania en la Unión Europea y proceder a su reconstrucción económica y militar. Es crítico evitar que Ucrania pudiera caer en las garras de Moscú en los próximos años como ya intentó cuando fue elegido Yanukovich presidente. Una Ucrania bajo control ruso sería una amenaza demasiado importante para Europa, que en ningún caso debería producirse.

El fin de este conflicto podría ser la excusa de Trump para abandonar la Alianza Atlántica, ante el éxito de su pacificación. Si este fuera el caso, Europa debería abordar una mayor integración militar, una gigantesca inversión en tecnología y en armamento y abordar un nuevo programa de misiles con capacidad nuclear que sirva de elemento disuasorio básico frente a las miles de cabezas nucleares rusas. Solo así habrá una paz definitiva en Europa y se habrán sentado los pasos para quizás un entendimiento en el futuro, una vez el régimen autoritario ruso sea derrocado, que no tengo duda de que lo será. Al pueblo ruso no le cuesta mucho armar una revolución de vez en cuando. Entre esto y el circo Ringling que está montando Trump como futuro gobierno, Europa tiene una gran oportunidad estratégica que no debería perder, y deberá mirar también a Asia para estrechar lazos económicos, que sería lo peor que podría ocurrirle a Estados Unidos.