Buscando una cita de Alfonso Reyes

Llevo cinco horas leyendo en sus libros y no soy capaz de hallar una cita de Alfonso Reyes. Pido auxilio a un amigo. "Descuida", me dice, "que eso te lo hago yo en un rato". ¡Bendito seas, querido Pedro, digo para mis adentros! Pero, antes de ponerse a buscar, me da una retahíla de temas para escribir la columna de hoy. Y con su generosidad acostumbrada no sólo los nombra sino que les pone apostilla. Ahí van algunos de los sugeridos: 1. Un libro sobre ETA: ha leído una obra extensa, seria y rigurosa con unas conclusiones finales para acabar con ETA, o sea, con los partidos políticos que apoyan a Sánchez. 2. Las investigaciones sobre el rollo de la pandemia del COVID-19, en EE.UU, demuestran que todo fue un enredo de la castas políticas y las elites de la Agenda 2030 para experimentar con la población, y, por supuesto, aquí en España todo fue ilegal y fraudulento, pero el sujeto que nos encerró sigue vivo y coleando sin que no le tosa ni Dios. 3. La justicia sigue con su ritmo acostumbrado las instrucciones sobre no sé cuantos casos de corrupción del entorno de Sánchez, empezando por su esposa, su propio partido y todo lo que él considera suyo, de su entera propiedad, a saber, la Fiscalía General del Estado, el Gobierno, el Congreso, los Sindicatos de clase, RTVE y la madre que lo parió. 4. Extrañeza provoca el mutismo del partido de Abascal sobre el discurso del Rey del día de Nochebuena y las palabras vacías y, de pasada, del PP sobre el Jefe del Estado. 5. La invitación que han hecho los socialistas al Rey para que celebre con ellos la muerte de Franco le genera indignación y aún le provoca más asco que el Jefe del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, esté tan contento con la celebración de los socialistas.

Y así, como el que no quiere la cosa, mi amigo me fue dando razón de otros tantos temas hasta completar el número de diez para escribir la columna, que si el Feijóo es flojito y Sánchez una mala bestia, que ojalá se lanzasen las mujeres del PP a la yugular de los "pipis" y "maricomplejines" de la derecha, etcétera, etcétera… Como puede comprender, improbable lector, a ninguno de los temas que me servía en bandeja de plata mi amigo, le hice ascos. Ninguno rehuí. A todos les hice comentarios. Todos ellos son decisivos para construir eso que Felipe VI demandó varias veces en su discurso del día 24 de diciembre: el Bien Común; aunque yo prefiero hablar de bienes comunes. Acerca del primer tema, sobre el libro que ha escrito Carlos R. Estacio, titulado La tribu caníbal (Ed. Alegoría), sobre el pasado de ETA, desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco, hasta nuestras días, mi comentario fue sencillo. Este tipo obra sólo podemos recibirla con aplausos. Mientras no se aclare la herida producida en toda España por la banda criminal ETA y sus tentáculos políticos, este país no entrará en la normalidad democrática. Porque nadie puede creerse la faramalla socialista sobre ETA, o sea de que ya no existe, son necesarias estas investigaciones no sólo de carácter histórico sino también con una intencionalidad política genuinamente democrática para aquí y ahora. Bildu, apoyo clave de Sánchez, sigue defendiendo todo el ideario de ETA contra la idea de España como Nación. ¡Qué decir sobre el encierro, en verdad, la tortura a la que sometió a todos los españoles Sánchez con el Covid-19! Recordar constantemente, que se usó la "pandemia" como excusa para reprimir a la población a la par que se robaba sin límite alguno. Es menester reiterar todas sus mentiras hasta que reconozca sus responsabilidades, sí, porque sus mentiras siguen siendo utilizadas como legitimación de su poder…

Sobre el resto de temas que me apuntó Pedro ya seguiremos platicando en próximas entregas. Y, por favor, no se pierdan la cita de Alfonso Reyes que, después de nuestra cháchara, me mandó mi amigo: "El estilo obra tanto por lo que graba como por lo que borra. El corregir consiste en añadir, quitar o cambiar. Esto último es lo más difícil: apretar lo flojo, levantar lo rastrero, reducir lo superabundante, digerir lo desordenado, ligar lo suelto, retardar lo precipitado, he aquí otras tantas cuestiones que no se resuelven sin sacrificio".