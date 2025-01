Acaba de morir 2024. Suele hacerse recuento. ¿Para qué enumerar un año repleto de mentiras, abusos y delitos a costa de las Instituciones democráticas y de la nación? Todos quedan resumidos en una sola frase: " ¿Y ahora quién pedirá perdón al Fiscal General del Estado? "

Delinque a la vista de todos, de forma obscena y sin rubor alguno, seguro de que existen tantos españoles dispuestos a prostituirse, como él a delinquir. Miente a la vista de todos a sabiendas de que el Fiscal General del Estado es un delincuente ("presunto" por exigencias del guion). Ha borrado a la vista de todos las pruebas del presunto delito. ¿O ha sido en comandita?

Esto ya no debe ser un proceso al Gobierno de "presuntos" que nos han secuestrado a la nación, esto habría de ser un proceso moral a ese pueblo español que lo consiente a sabiendas de que el presidente del gobierno Pedro Sánchez encubre al Fiscal General del Estado para encubrirse. A la vista de todos, a la vista de todos, a la vista de todos. En especial, a la vista de todos esos periodistas de trinchera, que utilizan la información para desinformar, a salvo de la intemperie laboral. (Valga el ripio para cualquier trinchera, gobierno y circunstancia, anterior y posterior a éste, aunque éste se lleve la palma por su obscenidad).

Si un pueblo colabora conscientemente con esta sordidez mafiosa, ayuda a que todas las reglas democráticas se conviertan en colaboradoras necesarias del crimen. Y cuando se llega a ese abismo, ya no hay reglas, sólo un prostíbulo peor que la ley de la selva. Destruidas las reglas, todo está permitido ; pero en este caso, unos las cumplimos creyendo que obligan a todos, mientras otros las instrumentalizan en beneficio propio. (Ya están en manos de este alacrán malicioso las siguientes Instituciones: Tribunal Constitucional, Fiscal General del Estado, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, CIS, RTVE, Agencia EFE, CNI, Correos, INDA, RENFE, SEPI, AENA, Patrimonio Nacional, Red Eléctrica Española, Paradores de Turismo, Loterías y Apuestas del Estado, CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia), CNMV (Comisión Nacional de Mercado de Valores), INE, HISPASAT…) Suma y sigue. El mismo proceso que ha llevado a cabo en su propio partido para eliminar los controles democráticos. De ahí, que hoy el PSOE haya sido sustituido por esa baba autocrática llamada "sanchismo".

Ese cinismo insoportable, ¿y ahora quién va a pedirle perdón al Fiscal General del Estado? no parece casi nada frente a sus pactos con los herederos de ETA, o con los chantajistas del nacional-catalanismo catalán. No lo parece, pero en realidad es la culminación de ese vómito. Lo es, porque esta vez implica a todo el pueblo español. Si después de esa impostura, la ciudadanía que le vota no se levanta en bloque contra ese monstruo moral, el proceso debido a Pedro Sánchez deberá ser extendido también a cuantos españoles prevariquen a su sombra, callen, o consientan a pesar de las evidencias.

Mentir es obsceno, pero hacerlo a la vista de todos con la determinación de un ser depravado, compromete a cada ciudadano español, no ya solo a los cómplices del crimen, sino también a todos los españoles que legitiman la desfachatez con su silencio. Ya está bien de despotricar contra los políticos desatendiendo nuestra propia responsabilidad. Están ahí porque los hemos puesto nosotros. Y son, y se comportan como lo hacen, porque saben que los seguiremos votando.

Los pueblos, como las empresas y las vidas individuales se arruinan a causa de ambiciones tóxicas, errores por ignorancia u omisión y cobardías manifiestas. Si el 2 de Mayo de 1808 el pueblo español encarnado en el alcalde de Móstoles se levantó contra la opresión napoleónica y el 3 quedó reflejado en los fusilamientos de Goya como un hito de la dignidad humana, no fue para que hoy vayamos al Museo del Prado a contemplar la belleza de la pintura, sino para mirarnos en la dignidad de un pueblo que se respetó a sí mismo.

PD. Me pregunto por qué los medios que hasta ayer mismo estaban tan interesados en apoyar a un gobierno que traficaba con la existencia de España, hoy estén difundiendo un maravilloso vídeo del Museo del Prado, donde Ana Belén canta a capela " España, camisa blanca de mi esperanza " entre los ecos y pinceladas de su historia. Quizás estén apreciando movimientos telúricos bajo su piel que amenazan despertarla, y quieran gestionar ahora su resurrección, como antes tarifaron su ruina. ¡Qué más da! La plasticidad, como la irrupción de la primavera, no debería ofender a nadie. Juzguen ustedes mismos.