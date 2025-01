Para qué la Declaración de Asturias

Seamos realistas y comprensivos con los del PP. ¡Pobres! Ganaron las elecciones generales, pero les dieron matarile. Y ellos, aparte de llorar por las esquinas del Parlamento, no saben cómo enfrentarse a quienes están desmontando lo poco que queda de democracia representativa. Ellos se mantienen, mejor que peor, siendo la fuerza política más votada, e incluso suben en las encuestas; o sea, el asunto de la mamandurria está asegurada. La empresa del PP no amenaza ni de lejos ruina. El equipo dirigente de Génova está cohesionado y con ánimo. Sí, seré piadoso con la Declaración de Asturias. Se han reunido en el Principado y han demostrado que los dirigentes del PP son una piña. Felicidades. Están preparados para gobernar en toda España como hacen en algunas comunidades autónomas, como sería el caso de la de Madrid, con gran éxito. También han señalado los puntos centrales para sacar a este país de la ruina política y económica sanchista. Tampoco parece mala idea centrarse en cómo resolverían ellos el grave problema de la vivienda que padece una parte importante de la población. Es de agradecer que haya varias menciones importantes a su defensa del Estado de Derecho y la democracia. Es correcta, pues, la agenda política que señala este documento publicado por el PP, resumido en quince puntos, y conocido por la Declaración de Asturias. Pero es muy insuficiente. Carece de pasión e inteligencia. España necesita algo más que una política garbancera y tan de cortas miras.

Imagino que la Declaración de Asturias recoge con precisión las conclusiones de una reunión política entre Núñez Feijóo y sus barones regionales. Sí, hay quince propuestas, formalmente dignas, pero algunas de ellas me parece ociosas por no decir ridículas, por ejemplo, la última, donde se dice que los allí reunidos "se comprometen a continuar con estas reuniones periódicas para buscar soluciones a los problemas reales de la gente". España está al borde del abismo y los del PP acuerdan que volverán a reunirse para resolver nuestros problemas. Bienvenidos al club de la política centrista. Este tipo de propuestas no dan ni para la introducción a un nuevo tratado de la Ilusión. La persecución de jueces, periodistas, medios de comunicación y ciudadanos normales es práctica cotidiana del Ejecutivo de Sánchez, pero el PP nos propone volver a reunirse para solucionar "los problemas de la gente" (los de Sumar también se expresan así).

La última proposición de ley del PSOE en el Parlamento nos sitúa al borde del abismo. La llaman "Proposición de ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas", pero su objetivo final no es otro que salvar de la acción de la justicia a los imputados cercanos a Sánchez y, por supuesto, blindarse él mismo ante una futura imputación. De salir adelante, y me temo lo peor, esta normativa le daría un mazazo terrible al Poder Judicial. Pero la Declaración de Asturias, a pesar de que el PP el pasado viernes se opuso a esa Proposición, ha pasado de puntillas sobre el asunto… Y así podría seguir citando cien temas y cuestiones trágicas del sanchismo, que deberían haber sido ya espuelas, estímulos de verdad, para que el PP hiciera una Oposición más dura e imaginativa. Y, sobre todo, el sanchismo debe ser combatido con un Programa de Gobierno a lo grande. Sin grandeza y un programa de máximo jamás se rescatará a la Democracia y el Estado de derecho de las garras del sanchismo, una variante más del populismo bolivariano.