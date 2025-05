Leire y Pérez Dolset, dos malos muy malos

Me dicen que el trabajo de investigación periodística que estaban haciendo Leire Díez y Javier Pérez Dolset, este como becario, lo había financiado la cátedra de Begoña Gómez gracias a un crowdfunding o algo así. Yo no me lo creo. Perdonen la sinceridad, pero este par de dos, son, como dice Federico: "tontos hasta el desayuno y después todo el día". No lo reconocerán porque son de natural altaneros —y Dolset un millonetis relamido y venido a menos—, pero el tal Hamelin se la ha liado. Tocó la flauta y cayeron como unos pardillos. "Me has dicho que eres de Bilbao y me he relajado", le dice a Leire el empresario Alejandro Hamlyn, repanchingado en Dubái, mientras graba la conversación en Dolby Surround. Un guasón. Habría que verle la cara cuando ese niño bien que es Dolset le dice muy campanudo: "Cosas muy importantes… Primero, aquí hay que ser muy discreto". "Sí", asiente Hamlyn tronchándose de risa por lo bajinis. "Las conversaciones que tengamos, la información, no puede saberse nada, no puede salir nada en la prensa", continúa Dolset. "Vale", le contesta Hamlyn. A continuación interviene Leire que es una mujer "de abreviar mucho". Habla como si fuese una dirigente del PSOE muy echá pa’lante, pero solo es una periodista que está investigando… "El número de personas que tratamos este tema es limitado, no, absolutamente limitado, absolutamente limitado (enfatiza)". "No se preocupen", le dice Hamlyn, y Leire continúa: "Yo tengo la mala manía de querer saber siempre por dónde se filtra ¿vale?" "No hay problema, por aquí no", contesta el empresario que tiene cara de pillo, más listo que el hambre. ¿Qué pensaría de esa prepotente que le amenaza?

Leire busca información contra el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, pero hay otra persona sobre la que también muestra interés. Se la menciona, pero en un principio pasa inadvertida. El primero en nombrarla es Pérez Dolset: "Aquí hay varios objetos que interesan…. Grinda". Ahora es Leire la que habla dirigiéndose al empresario: "Y una cosa te voy a decir más, y esta para mí es super importante… y es el tener lo que tengas que tener de Grinda, en un papel y un boli ¿vale? Que no sea lo que yo ya sé y ya tengo ¿eh? Si me vas a decir lo que todo el mundo sabe, pues ya…". "No te preocupes", responde Hamlyn.

¿Quién es ese Grinda? ¿Y qué será lo que tiene Leire?

José Grinda es un fiscal anticorrupción. Trabaja en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. ¿Por qué tienen interés Leire y Dolset en recabar más información comprometedora sobre él? ("Que no sea lo que yo ya sé"). Les explico. A mediados de 2013, el Grupo Zed, (los creadores del videojuego Commandos) y cuyo principal accionista era la familia Dolset, decidió cotizar en el Nasdaq estadounidense. Suscribió un crédito de 140 millones con varias entidades financieras, entre ellas el Amsterdam Trade Bank, filial del Alfa-Bank, controlado por el oligarca ruso Mijaíl Fridman. Les resumo lo que sucedió a continuación: En septiembre de 2016, tres de los cinco mayores bancos acreedores de Zed Worlwide (ING, HSBC y Alfa Bank), solicitan concurso de acreedores. El 30 de junio de 2017, el juez de la Audiencia Nacional, García Castejón, envía a prisión a Pérez Dolset por su presunta implicación en el fraude de la liquidación de Zed, de la que era presidente. En agosto de 2023, la administración concursal designada por el juez pide concurso culpable y reclama a Pérez Dolset el pago de 103 millones de euros. El fiscal del caso que terminó con Dolset en la cárcel fue José Grinda. "Lo que tengas que tener de Grinda", le pide Leire al empresario Hamlyn…

Aun así, la presencia de Pérez Dolset junto a un personaje tan zafio como Leire, que bien podría ser la pareja de baile de Koldo, no puede explicarse solo por rencor o presunto deseo de venganza contra el fiscal. Pasó de ser un triunfador para sumirse por el alcantarillado del oprobio. Amargado, la pestilencia de la cloaca le debió embriagar.

Solo él lo sabe. Lo cierto es que ahora juega a vengador justiciero. Parece que tuviese la necesidad de sentir emociones fuertes. Un deseo infantil de ser importante, pero protegido por papá (papel que cumple Leire, que le reprende e interrumpe cuando se sale del guion). Dolset sabe de todo. Tan pronto conocía del supuesto envenenamiento del opositor ruso Navalny, y lo relacionaba con las muertes de los fiscales Maza y Romero de Tejada, como contactaba con el sobrino de Felipe González, el alcalde de Dos Hermanas y el recordado presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, para prevenirles de una operación contra el PSOE urdida por Villarejo, a quien se la habría encargado Cospedal. De esto hace tres años, en enero de 2022… Un personaje así solo hace carrera con las leires y los cerdanes de turno.

Ahora conspira contra guardias civiles y fiscales. Pero dicen que solo es el becario de una periodista de investigación. Hace unos meses se empleó como asistente de unos abogados de independentistas y se ofrecía como solucionador de problemas a cambio de delaciones. Debe ser algo adictivo. ¿Qué hará una vez descubiertas sus andanzas? En el PSOE alguno se está palpando la ropa. Dolset necesita estar en la pomada.

Y tú, Leire, militante de base, abnegada socialista que lo das todo por el partido, sabes que tus compañeros te van a dar una patada en el pandero, ¿verdad? Ya están diciendo que eres una "fantasma" y no les falta razón. Pero puedes redimirte, abandona al maligno. Estás a tiempo. Habla con esos fiscales que conoces, canta la Traviata y haz como Claudia Montes —la Miss Asturias de Ábalos— que acaba de pedir la baja del PSOE porque no la defienden como mujer. Leire, ¡sí se puede!