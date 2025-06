Pornofeminismo

Recuerdo un libro en la estantería de casa, se titulaba ¿Por qué no un porno?, de Philippe Djian. El libro no trata sobre porno ni mucho menos, trata sobre tocar fondo, trata sobre el límite entre arte y vulgaridad, trata sobre el fracaso creativo, sobre la mediocridad asumida. Justo lo que sucede en el PSOE.

Hemos conocido que la UCO extrajo un pendrive con información sensible de los bajos de una mujer explotada y actriz porno. Creíamos que esto no iría a más que toda la retahíla de nombres que conocemos a diario de mujeres explotadas a manos de una panda de ministros y altos cargos del PSOE. Eso sí, Sánchez no ha comido y lo siente mucho. El maquillaje de esa sesión nos costó entre 206 y 331 euros de todos los españoles, porque el maquillaje todo lo cubre, menos la corrupción y la bajeza moral de estos sinvergüenzas.

Los españoles no pueden más, vamos a cinco escándalos diarios de media, está claro que tal y como dice nuestra presidenta, Ayuso, "el mal no descansa nunca", y cada día supera al anterior. De momento tenemos a un fiscal general del Estado imputado, a la mujer del presidente, imputada; al hermano del presidente imputado, los números 2 y 3 de Sánchez, imputados… La lista crece y todo me recuerda cada vez más al libro que citaba al principio.

Al PSOE se le han caído todas las banderas, el ecologismo, apagado; el sindicalismo, desaparecido; la socialdemocracia, destruida con mordidas de más de 400.000€; el antifranquismo, con Francomodín constante para tapar la corrupción, y, por último, el feminismo, acabado en porno, prostitución de mujeres explotadas y la degradación absoluta de votar contra la prostitución y consumirla.

"A veces hace falta escribir algo que avergüence para volver a decir la verdad", por eso Sánchez ha dicho en estos días por primera vez la verdad en siete años: su partido es tolerante con la corrupción. A lo mejor escribió por primera vez sus vergüenzas y dijo la verdad. También decía el libro "no hay nada más vulgar que seguir fingiendo que tienes talento". Sánchez lo ha perdido, el talento y la dignidad, el PSOE es el abanderado del "pornofeminismo", se han vestido de lo que son: degradación, corrupción y consumo de prostitución.

Son la destrucción de toda bandera que valga la pena. Ya solo queda un lema: corrupción y prostitución o DEMOCRACIA.