¿Pueden equivocarse cien millones de moscas?

Cuando yo era más joven, hace medio siglo o por ahí, todo el mundo en la izquierda conocía aquel póster célebre que procedía de la cultura del underground norteamericano, el que ironizaba sobre el espíritu gregario de las nuevas masas urbanas domesticadas por el espíritu consumista y la publicidad comercial propios del capitalismo tardío. Su texto, traducido al español, rezaba: "Cien millones de moscas no pueden estar equivocadas. Coma mi…". De ahí que, durante su balance ante la prensa del séptimo año triunfal del Gobierno, me quedase perplejo tras escuchar en boca del presidente Sánchez que "cien millones de turistas [los que han elegido como destino nuestro país en 2025] no pueden estar equivocados". Cosas veredes y cosas oiredes.

En esa misma comparecencia, tan contracultural ella, el presidente apeló complacido al "sueño español". Y no refiriéndose a la institución de la siesta, sino para celebrar como un gran hito atribuible a su gestión que la renta familiar haya crecido un 9% entre 2019 y 2025. Dato estadístico que, por lo demás, no deja de resultar cierto. Como supongo informado al lector, yo resido frente a la ría de Arousa, un paraje en el que no es infrecuente toparse con el yate de Amancio Ortega. Así, cuando el dueño de Inditex nos visita para comer en algún bar del puerto, la renta per cápita de la Isla de Arousa también se multiplica por 15 ó por 20.

Ya se sabe: las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. La renta familiar de un país puede crecer porque su economía genera cada vez más valor añadido, verbigracia Polonia. Pero también puede crecer si su economía no crea nada más que chiringuitos de playa para turistas de alpargata, pero el Estado se aplica a fondo en el reparto de la caridad pública. Detrás de ese 9% no hay nada, salvo dos millones de nuevos perceptores del IMV, otro millón y pico de inmigrantes que cobran el SMI y varios millones más de pensionistas cuya paga ha subido, en promedio, un 5,3%. Y nada más. Gran hazaña, sí.