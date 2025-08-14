Vivimos en un país maravilloso. No hay la más mínima duda. Sin embargo, entre los españoles hay una gentuza muy, muy asquerosa; escasa en número, afortunadamente. Pese a los años, aún tenemos memoria, especialmente las víctimas del terrorismo, quienes recordamos cada día los atentados, y a quienes callaron como hijoputas en aquellos años.

La situación en la Franja de Gaza hace levantarse de sus poltronas acomodadas a una parte –la parte más apestosa– de eso que llaman "los intelectuales". ¿Intelectuales? Digamos que son intérpretes o singermorning de la producción literaria o musical ajena; propia, en contadas ocasiones.

Esos individuos e individuas, agrupados en manifiestos tipo "los abajo firmantes", muestran su más profundo odio a los israelíes. Israelíes que intentan acabar con varios grupos terroristas –Hamas, Hezbolá, Yihad Islámica, entre otros–, que atenazan a los palestinos residentes en ese lugar. Los grupos terroristas reciben financiación y apoyo de material bélico –armas y municiones, cohetes– de varios países, Irán y Qatar, entre otros.

Memoria

Los tipos se olvidan del motivo que originó la actual situación: el ataque del 7 de septiembre. Grupos terroristas invadieron la zona más próxima a la frontera. Asesinaron a 1400 personas. Masacraron a mujeres, niños y hombres, sin importar sexo, edad ni profesión. Atacaron en un festival de música electrónica, viviendas, incluso instalaciones militares. Además, se llevaron 239 civiles y soldados –incluidos bebés– secuestrados al interior de la franja de Gaza.

De estos hechos, ¿se acuerdan «los abajo firmantes»? No.

¿Les interesan las múltiples violaciones a mujeres y niñas? No.

¿Instan a los terroristas para la liberación de los secuestrados, cuyas imágenes hemos visto cavando sus propias tumbas en túneles construidos por los terroristas? No.

¿Os extraña la actitud de esta gentuza? No.

¿Sabéis por qué?

No podemos olvidar lo inolvidable

No hace mucho, España sufría ataques terroristas con frecuencia. Los más jóvenes no se acordarán porque no lo vivieron. Ahora bien, sus padres podemos confirmarles que, durante décadas, nos amanecíamos con atentados de bandas terroristas como ETA, GRAPO, Terra Lliure, Exercito Popular do Pobo Galego Ceibe, MPAYAC…

Sus objetivos fuimos sobre todo guardias civiles, policías nacionales y militares al inicio de su bastarda "lucha armada"; secuestros de industriales para financiar su actividad terrorista; asesinatos de jueces y fiscales, en represalia por los juicios y sentencias; funcionarios de prisiones por su colaboración en la presunta "tortura" a sus cobardes miembros encarcelados; no se olvidaron de matar a los familiares residentes en las casas cuarteles, incluidos niños. También cometieron atentados contra establecimientos comerciales, llenos de ciudadanos, como Hipercor en Barcelona.

Después, tiempo después, ETA dio un giro de tuerca a su estrategia. Pusieron el objetivo en las personas más indefensas y desprotegidas: los políticos más cercanos de los pueblos y ciudades. No se olvidaron de otros, llegando a asesinar a un exministro socialista, intentando matar a un candidato a presidente del gobierno… y así unos 50 años de terrorismo en España.

Curiosamente, "los abajo firmantes" permanecieron agachados, escondidos, callados como hijoputas, rodilla inclinada ante los socialistas terroristas. Aprendimos a no echarles de menos, nos habituamos a su silencio lleno de desprecio. Y eso que, con el dinero público, formato ayudas y subvenciones, disfrutan de la vida padre, madre y Espíritu Santo. Olvidan que su sueño, su propiedad privada, la seguridad de sus hijos, recae sobre los objetivos de terroristas.

Nunca entenderé su falta de sensibilidad con nosotros, ni su enfermizo odio a nuestra profesión. Y eso que su profesión sí está considerada "de riesgo" por el gobierno de España, y la nuestra –policías nacionales y guardias civiles–, no.

Manda güevos.

Atajo de cobardes

¿Se puede ser más cobarde y miserable que "los abajo firmantes" apoyando a los terroristas palestinos? Excepto Pedro Sánchez y sus secuaces del consejo de ministros… difícil encontrar otros.

Muy difícil.