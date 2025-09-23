7 por cada 1. Todo vale contra Israel

El pasado jueves puse la tertulia de Es la Mañana de Federico. Lo suelo hacer tan pronto está disponible la grabación. Hablaban de Gaza. Oía distraídamente. La radio es una compañía amable que te lo permite. Algo me extrañó y paré la reproducción. Volví a escuchar. "Están matando indiscriminadamente. Por cada militar, fallecen siete civiles". Pues sí, había entendido bien. Un tertuliano afirmaba, rotundo, que el Ejército de Israel mataba "indiscriminadamente". Un terrorista de Hamás (¿son militares?) eliminado. Siete civiles asesinados. ¿Cuál es el origen de esa información? Nada se dice. ¿Una especulación?

Recordé lo dicho por Alessia Putin Guidini, el día anterior y ante esos mismos micrófonos: "Si hay algo exitoso en todo lo que está pasando desde el 7 de octubre es la campaña de marketing político de Hamás. Nos ha llevado a dónde ellos querían. La propaganda está surtiendo su efecto".

La cifra de fallecidos en Gaza es una doble falacia. Primero, porque es Hamás quien la facilita por medio del Ministerio de Sanidad. Segundo, porque oculta sus muertos. Los islamistas no reconocen bajas propias. Su Ministerio obedece y no las da. Entonces, sin esa información, ¿cómo se puede establecer una relación entre víctimas civiles y terroristas? ¿Sobre qué base se afirma que, de ocho muertos, siete son civiles y uno no? ¿Al buen tuntún?

El pasado 21 de agosto The Guardian tItulaba "Revelado: Los propios datos del ejército israelí indican una tasa de mortalidad civil del 83%". Según el periódico, en una base de datos clasificada de las FDI -de la que nada se sabe- constan identificados 8.900 terroristas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina como muertos o "probablemente muertos". Identificados ¿Son todos? ¿Cuántos hay sin identificar? No es necesario. Con el titular es suficiente: un 83%.

Esta información de The Guardian es la fuente de autoridad que cita la Comisión Internacional en el documento entregado a la ONU el 16 de septiembre, en el que se imputa a Israel. Se construye una acusación de genocidio con unas cifras que proporciona una fuente confidencial a un periódico y que no se pueden verificar. Seguridad jurídica.

Sigue la especulación. "Los datos sugieren que 15 de cada 16 personas asesinadas por Israel en Gaza desde marzo eran civiles". De nuevo The Guardian, el 19 de septiembre. ¿"Sugieren" (suggests)? Se cita un informe del ACLED (un monitor de conflictos con sede en Wisconsin) que no establece ninguna relación. "Israel reanudó los ataques aéreos el 18 de marzo (2025), lanzando más de 3.500 en toda la Franja en los aproximadamente seis meses siguientes... han muerto más de 9.500 personas (según Hamás son 15.169). La mayoría de las cuales se cree que son civiles, pero también combatientes (the majority believed to be civilians, but also combatants)". "Se cree que son". Pongan ustedes el porcentaje.

La búsqueda de un dato que justifique la condena a Israel roza el absurdo. Un terrorista muerto por cada 453 civiles. Gran titular. Volker Türk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acusa: "A fecha de 25 de abril de 2024, las FDI solo habían anunciado los nombres de 75 palestinos 'asesinados', de un total de más de 34.000 víctimas mortales registradas". Türk no exige a Hamás que informe de sus bajas. La responsabilidad de hacerlo es de Israel. El mundo al revés.

El StratCom de la OTAN publicó en junio de 2019 un documento sobre el uso de escudos humanos por Hamás. Detalla lo que ya es conocido por los funcionarios de la ONU e inclusive por los tertulianos: "Disparar cohetes desde o en las proximidades de zonas civiles densamente pobladas, a menudo desde o cerca de instalaciones… por ejemplo, escuelas, hospitales o mezquitas. Ubicar infraestructuras militares o posiciones defensivas dentro o en las proximidades de zonas civiles. Combatir a las FDI desde o en las proximidades de zonas residenciales y comerciales, incluyendo el uso de civiles para misiones de recopilación de información".

Añade el documento de la OTAN que los terroristas se mueven en un escenario en el que siempre ganan. "Si las FDI utilizan la fuerza y el número de víctimas civiles aumenta, lo utilizarán acusando de cometer crímenes de guerra. Por el contrario, si las FDI limitan el uso de su poderío militar en Gaza, Hamás será menos vulnerable y podrá proteger sus activos mientras continúa luchando". Impedir la derrota de Hamás es el objetivo de muchos. Derrotarla, el empeño de un Estado democrático.

En agosto de 2024, el Grupo Militar de Alto Nivel, un organismo independiente formado por antiguos jefes de Estado Mayor, oficiales militares de alto rango y ministros de los países de la OTAN p resentó un Amicus Curiae ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la "Situación en el Estado de Palestina".

No dudan en afirmar: "Nuestra opinión militar es que el Estado de Israel y las FDI están y han estado desde el inicio de esta operación cumpliendo de buena fe con todas las obligaciones legales internacionales para facilitar la prestación de ayuda humanitaria en Gaza".

Continúan: "No creemos que ninguna otra fuerza armada haya realizado jamás tales esfuerzos, ni haya logrado tal éxito, en facilitar la entrega de ayuda a civiles en territorio enemigo mientras se sigue participando en hostilidades activas en ese mismo entorno operativo".

Y concluyen: "Las acusaciones de una intención de matar de hambre a los civiles por parte del primer ministro y el ministro de Defensa israelíes no están respaldadas por ninguna de las pruebas disponibles, y sobre todo por la conducta real de las operaciones de las FDI en Gaza".

Los militares reprochan al fiscal que exima "por completo" a Hamás -que instigó la guerra- de la responsabilidad de abastecer a su propia población. "Si los Estados que participan en una guerra se ven obligados a asumir toda la responsabilidad de la población civil enemiga, especialmente en un contexto en el que la parte contraria obstaculiza deliberadamente los esfuerzos de ayuda, se establece una norma que será inaceptable para la mayoría de Estados".

"El fiscal jefe de la CPI también alega homicidio voluntario, asesinato, ataques dirigidos intencionadamente contra civiles y exterminio". Los militares le recuerdan que "es muy posible que se hayan producido casos de homicidio ilegal por parte de las FDI… Algunos civiles habrán muerto como resultado de accidentes o errores militares no negligentes. Nunca ha habido una guerra en la que no se hayan producido incidentes de este tipo".

Y le corrigen: "Pero nuestras investigaciones han confirmado que esto no refleja ninguna política oficial israelí, ni son tales incidentes una manifestación de una intención de atacar a civiles… De hecho, es todo lo contrario. Sabemos por experiencia que las bajas civiles son una consecuencia trágica pero inevitable de la guerra; una consecuencia que se ve agravada por las tácticas del enemigo, que busca explotar tanto la presencia de civiles como dichas bajas. Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos, como estrategia deliberada".

No crean, pese a la claridad y la convicción de los firmantes, en una tertulia siempre habrá un "sí, pero". Termino. El pasado 16 de septiembre se presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las conclusiones de una Comisión Internacional que afirma que Israel está cometiendo genocidio. Pero no ahora, no tras el ataque terrorista. No. "Los acontecimientos ocurridos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 no se han producido de forma aislada… Fueron precedidos por décadas de ocupación ilegal y represión bajo una ideología que exigía la expulsión de la población palestina de sus tierras y su sustitución". ¿Está justificando Navy Pillai, la presidenta de la Comisión, el ataque de Hamás?

Así que ya lo saben. Ni 7 por cada 1, ni 15 de 16. El Estado judío es genocida desde el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión declaró la independencia. Israel es genocida por el hecho de existir.