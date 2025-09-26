¿Lo puedo decir? ¡Cervantes, maricón! El director de cine Alejandro Amenábar ha vuelto a usar la treta que le asegura una buena recaudación para sus películas: provocar la polémica y mejor si es socialmente divisiva. "Cuando me contó el proyecto, Amenábar me dijo que El Cautivo iba a ser un detector de homofobia. Yo añado; y de gilipollas". La confidencia y el añadido lo escribía en X un tal David Bernal (farandulero que después de pasar por PRISA se quedó a la luna de Valencia y ahora echa horas de bot en X). Nuestro Alejandro lo hizo con Miguel de Unamuno, pasándose el rigor histórico por la entrepierna y repite con Miguel de Cervantes. "Progresistas" frente a "homófobos". Estrategia comercial para un público infantilizado que consume clichés.

Amenábar -director, guionista y coproductor de El Cautivo- hizo "coming out" -que es como se dice "salir del armario" en inglés- en septiembre de 2004, durante la promoción de su película Mar adentro. Casualidad. Me dirán ustedes si en estos 21 años a alguien le ha interesado su condición sexual como para que ahora venga con el cuento chino de que "renunciar a la trama homosexual de Cervantes sería como renunciar a mí mismo puesto que yo soy homosexual". Lo afirmaba en una reciente entrevista. Jordi Gracia, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, sentencia en las páginas de Babelia: "El Cautivo no es Cervantes, es Amenábar". Esto va con segundas. Le ha faltado añadir que la escena del baño turco con el bajá es una ensoñación del director, al que le reprocha "fantasear con una homosexualidad sacada de la chistera".

"Éxito garantizado". Disculpen la licencia de parafrasear a Dolores Delgado. Exministra de Justicia, exfiscal General del Estado y ahora fiscal de Sala de Memoria Democrática. Almorzaba la señora Delgado con su Baltasar Garzón y el comisario Villarejo, entre otros ilustres. Era octubre de 2009. Villarejo alardeaba de la calidad de la información que le proporcionaban las empleadas de "una agencia de modelos" -léase prostíbulo-. "Éxito asegurado", le dice la entonces fiscal. En esa comida, Delgado le pide permiso a Garzón. "¿Lo puedo decir?". "Sí" le contesta. "Marlaska maricón". Años después, ambos serían ministros de Sánchez.

"Es el primer presidente antisistema de la democracia". El pasado 24 de septiembre Pedro J. Ramírez hacia esta afirmación entrevistado por Carlos Alsina. Un antisistema. Así se entiende que, mientras la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana establece sanciones administrativas por el consumo de sustancias psicotrópicas en transportes colectivos, Sánchez anuncie desde Nueva York que ha ordenado enviar un barco con sus marineros, un cañón y dos ametralladoras -con tecnología israelí-, para "proteger" a la Flotilla del Porro. Dice la RTVE que Furor, así se llama el bajel, tiene "labores de persuasión y rescate si fuese necesario". No aclara a quién va a persuadir. Tampoco si lleva forraje y otros suministros para los embarcados que siguen a lo suyo y se lo están pasando chachi. ¿A cuánto le saldrá al contribuyente el día de "protección" del Furor? He preguntado y parece que si no eres del Estado Mayor Conjunto no sueltan prenda.

Es posible que alguno de ustedes recuerde un anuncio, con Penélope Cruz de protagonista en el que la diva aparecía transformada en sirena. Era publicidad para Costa Cruceros. Una compañía propiedad de Carnival Corporation -el mayor operador mundial de cruceros- cuyo presidente es Micky Arison, un judío nacido en Tel Aviv en 1949. Nada que reprochar a Penélope, que hace bien en sacarse una perrillas cosificándose. Lo que han de comer los gusanos… Pero lo que me dicen no termino de creérmelo y ustedes harían bien en no creérselo. Yo, por si acaso, lo cuento.

Resulta que "Pe" habría recibido una oferta de la naviera Costa para ser la animadora de un crucero que navegaría por la ruta de la Flotilla del Porro. Los viajeros visitarían los lugares más emblemáticos. Habría actividades inmersivas -sin consumo de estupefacientes- y performances. Se podría contratar el paquete "Gaza Free". Un extra que incluiría ataques de drones, escenas de histeria y una cena con la zumbada de Greta o nuestra Colau, a elegir. Aunque no es mala idea, creo que es un poco bulo.

Coincidencias. El mismo día -23 de septiembre- que el presidente antisistema del Gobierno anunciaba el despliegue de un buque de guerra para proteger a unos artistas del cuento, la ministra de Defensa, la señora Robles, le decía a su homónima lituana que "verdes las han segao". La ministra de Defensa Dovilė Sakalienė le había pedido en público a doña Margarita que los ocho Eurofighters españoles desplegados en su país pasen de disuadir a actuar. "El nivel de esta agresión (rusa) está aumentando, se debería pasar de la policía aérea al concepto de defensa aérea y se debería dimensionar la amenaza real", afirmó Dovile. El día anterior, el Parlamento lituano había dado poderes a sus fuerzas armadas para derribar cualquier avión no tripulado que viole su espacio aéreo.

La titular española de Defensa le contesto que lo nuestro es la vía diplomática para resolver los conflictos, "en un contexto de llegar a acuerdos". Que nosotros creemos firmemente en la paz y defendió nuestra participación "en estos momentos" en todas las misiones que surjan.

El texto entrecomillado es del despacho de la Agencia EFE del 24 de septiembre. Conociendo a este Gobierno y a sus aliados comunistas, harían bien los socios de la OTAN en tomar nota. Ese "contexto" y ese "en estos momentos" son la antesala retórica de un "con nosotros no cuenten para derribar a un dron de Putin". Al tiempo.