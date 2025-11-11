Un musulmán en Nueva York y un tomate a 9 dólares y 50 centavos

Algunos de ustedes se acordarán. En 1985 el BOE publicó el Decreto-Boyer. Unas medidas de política económica que afectaron decisivamente al mercado de la vivienda. El ministro Miguel Boyer, que lo era de Economía, Hacienda y Comercio del primer Gobierno socialista, derogó la Ley de Arrendamientos Urbanos. "Sin que les sea aplicable forzosamente el régimen de prórroga establecido por el artículo 57". Con dos líneas dio carpetazo al alquiler de precio controlado y a la prórroga indefinida. Así lo había dispuesto Francisco Franco, a propuesta del ministro de Justicia Antonio Iturmendi, un 24 de diciembre de 1964. Sesenta y un años después, PSOE y Sumar planean ampliar su intervención con los mismos principios: control de precios y protección del inquilino.

Viene lo anterior a colación porque, preocupado como estoy al no ver más solución al declive de Occidente que comenzar una Cruzada, me interesé por el resultado de las recientes elecciones a la alcaldía de Nueva York. Intento comprender por qué, según algunos, sus ciudadanos han dado el primer paso hacia el acabose votando al sucesor de Malcolm X. Yo creo que tiene que ver más con que una buena parte de los neoyorquinos las están pasando canutas y han votado a un populista (como Trump, pero joven para equilibrar). Veremos.

La primera sorpresa ha sido enterarme de que los americanos copiaron al Caudillo. Resulta que la ciudad de Nueva York tiene un sistema conocido como "estabilización de alquileres". Se promulgó en 1969 -cinco años después de nuestra ley de arrendamientos- cuando los alquileres subieron drásticamente. La regulación se extendió y en la actualidad afecta a cerca de un millón de apartamentos. Los inquilinos están protegidos de aumentos bruscos y tienen derecho a renovar sus contratos. Franquismo cien por cien.

¿Y qué es lo que proponía en su programa electoral , sobre este particular, el señor Zohran Mamdani?: "La mayoría de los neoyorquinos son inquilinos, y más de dos millones de ellos viven en apartamentos con renta estabilizada... en cambio Eric Adams (el anterior alcalde demócrata) ha aumentado los alquileres en un 12.6%. Como alcalde, los congelaré y utilizaré todos los recursos disponibles para construir las viviendas que los neoyorquinos necesitan y reducir el alquiler". Pues no parece muy revolucionario.

En noviembre de 2025 , el precio medio del alquiler en New York fue de 3.478€ al mes. Esto es un 147% más alto que el promedio de alquiler nacional (1.410€/mes). Un apartamento de dos habitaciones cuesta de media 4.730€. "Los alquileres han estado en niveles récord durante la mayor parte de este año, señaló un responsable de la tasadora Miller Samuel Inc citado por Bloomberg . Nunca antes los había visto tan altos. Aunque el aumento fue generalizado, el impacto fue mayor en los alquileres más bajos. La mediana en el segmento de entrada -el 30% más bajo del mercado- se disparó un 14% interanual".

El pasado 30 de abril, la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York publicaba un informe alertando de que más neoyorquinos se encuentran en riesgo de pasar hambre. "Ahora, la implementación de aranceles y los posibles recortes a los programas federales de asistencia alimentaria y otros programas de apoyo podrían agravar el problema". Mientras, la Coalición para las Personas sin Hogar actualizaba sus estadísticas. "El número de personas sin hogar en la ciudad de Nueva York ha alcanzado su nivel más alto desde la Gran Depresión (1930). En agosto de 2025, 103.391 personas pernoctaban en albergues, incluyendo 35.405 niños. Se puede estimar que más de 350.000 ciudadanos carecen de hogar". El informe está fechado en el mes de octubre. La verdad es que contar estas cosas resulta muy ordinario. Muy poco de guerra cultural y cosas así más elevadas. Sin embargo, es la vida.

Es frecuente, pero no por ello menos desacertado, dar a entender que los votantes de "los otros" tienen algún tipo de carencia cognitiva que los lleva a equivocarse. En la elección del alcalde de Nueva York, ponerle un hiyab comprado en TEMU al candidato demócrata es jugar a confundir. Parece que los ciudadanos tenían sus razones para votar como lo hicieron.

El señor Mamdani tuvo un millón cuarenta mil votos. Un resultado sin precedentes desde la elección de John Lindsay en 1969. La participación electoral (dos millones) fue la más alta desde 1960, según la Comisión Electoral. Obtuvo la mayoría entre los electores inmigrantes de Queens y el Bronx, así como en los distritos liberales blancos del norte de Manhattan y Brooklyn. Mejoró su resultado con respecto a las primarias demócratas entre las comunidades negras y latinoamericanas. Casi 4 de cada 5 votantes jóvenes apoyaron a Mamdani. "Según las encuestas a pie de urna, el 78% de los jóvenes (de 18 a 29 años) le votó". ¿Están todos enajenados?

Leyendo el programa electoral del candidato demócrata hay algunas propuestas de un socialismo radical. Las guarderías infantiles es una de ellas. Porque, tras afirmar el señor Mamdani que "el mayor gasto para las familias trabajadoras de la ciudad es el cuidado de los niños", se compromete a "implementar el cuidado infantil gratuito para todos los neoyorquinos de entre 6 semanas y 5 años". Además, quiere aumentar los salarios de los empleados de las escuelas infantiles -una cuarta parte de los cuales vive actualmente en la pobreza, afirma- para equipararlos a los maestros de escuelas públicas. Busco en el programa electoral y no veo nada de adoctrinar a los niños. Desconcertante.

Leyendo lo anterior, me asalta una duda: En la Comunidad de Madrid tenemos la educación infantil gratuita de tres a seis años y además comen jamón de Teruel. Hemos viajado por la patilla con el Abono Transporte y nuestros buses van por su carril. ("Como alcalde, eliminaré la tarifa en todos los autobuses urbanos y serán más rápidos mediante la construcción de carriles prioritarios", se compromete el señor Mamdani). Si nosotros no somos musulmanes y ya tenemos mucho de lo que Mamdani promete ¿serán Ayuso y Almeida unos peligrosos radicales?

Yo creo que en Nueva York no solo copiaron a Franco. Elevando el tiro, creo que quieren un poquito de nuestro Estado del Bienestar, protegido por la derecha y la izquierda (no confundir con Pedro Sánchez), que es un orgullo de la decadente Europa. Y que dure.

¿Se imaginan ustedes que el musulmán socialista llevase en su programa que en caso de cáncer la sanidad pública te atienda gratis como se hace en Madrid, sin ir más lejos? Le queman por brujería, menudos son los protestantes. Voy más allá: en los USA, Feijóo sería un peligroso socialista radical, con el agravante de gallego. Dejémonos de gaitas.

Nota: Lo del tomate lo cuenta Argemino Barro: "Hace unos días compré un tomate en el mercadillo dominical de frutas y verduras de Grand Army Plaza, en Brooklyn. Un tomate. No un kilo, ni una docena…"