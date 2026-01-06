Habló Trump. Y María Corina pensó en Zelenski

La periodista pregunta: ¿Sabe usted dónde está la líder de la oposición? ¿Ha estado usted en contacto? Con gesto displicente, Trump contesta: "No". Y añade: "Creo que será muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con todo el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable , pero no cuenta con el respeto". Se acabó María Corina Machado. El presidente catire denigra y traiciona a los millones de venezolanos que votaron libertad. Ni una palabra para los miles que están presos. La oposición democrática es un inconveniente. Deja a los pies de los caballos a los que se jugaron la vida contra el chavismo.

Análisis de todo tipo para explicar algo que, en mi opinión, es muy sencillo de entender. Si Maduro se hubiera avenido a las exigencias ("el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos") ahora seguiría bailando la conga. Una vez apresado, Trump pudo anunciar que un gobierno democrático asumiría el poder con la asistencia de los Estados Unidos. No estaba en sus planes. Venezuela se convertirá en un protectorado por un periodo indefinido. Es conveniente escuchar lo que dice y como lo dice. "Gobernaremos el país hasta que podamos garantizar una transición segura, adecuada y prudente. No queremos que nadie más se involucre". Y, por si no queda claro: "Lo que la gente no entiende es que nos quedaremos hasta que se produzca una transición adecuada", para añadir acto seguido que "como todo el mundo sabe, el sector petrolero en Venezuela lleva mucho tiempo en crisis". El discurso de Trump, que aplauden sus lambiscones, es el de un vendedor de crecepelo. "Bajo mi mando,… Un ataque como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial". Una de Hazañas Bélicas y a ver quién le chista.

Los USA quieren seguridad para sus petroleras. El resto es blablablá. ¿Quién asegura el orden en Venezuela? ¿El PSUV y los agentes cubanos o una oposición con la legitimidad que dan millones de votos? A Trump le gusta la gente dura. Putin; ahora Delcy y su hermano. A fin de cuentas, María Corina es una luchadora por la democracia. Palabrería. Además, le birló el Nobel.

A Maduro "el presidente le ofreció múltiples salidas ", reconoce el vicepresidente JD Vance. Lo reiteró el secretario Rubio: " Maduro tuvo múltiples ofertas generosas ". Entonces, ¿si era ese narcoterrorista peligroso, por qué esas ofertas? Un buen amigo venezolano, exiliado en Madrid y presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana, me explicaba, cuando aún todo era desconcierto: "Es muy extraño. Pareciera que hubo un acuerdo en el que una parte de las Fuerzas Armadas y los dirigentes que quedaron, porque quedó todo intacto (Padrino, Cabello, los hermanos Rodríguez) habrían llegado a un pacto para entregar a Maduro". Acertó. El pasado 16 de octubre, el Miami Herald informaba de los contactos que Delcy y su hermano Jorge habrían promovido, a través de intermediarios en Qatar, para presentarse ante Washington como una alternativa más aceptable. Un "madurismo sin Maduro" que facilitaría una transición sin desmantelar el aparato gobernante.

"¿Quién administrará Venezuela?", le preguntan a Trump. "Las personas que están detrás de mí". Son el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth. El 12 de mayo de 2003 llegó a Bagdad Paul Bremer. Nombrado gobernador de Irak, tenía plenos poderes. Sus dos primeras decisiones fueron muy controvertidas. La Orden Provisional de la Coalición n.º 1. Desbaazificación de la sociedad iraquí: expulsó a unos 30.000 altos cargos del partido Baaz socialista de sus empleos públicos. La Orden Provisional de la Coalición n.º 2. Disolvió entidades gubernamentales, incluyendo las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y las organizaciones de seguridad nacional. Fue un desastre. Marco Rubio intentará que esto no se repita y para ello tiene a los comunistas. Le han prometido que se portaran bien. No hay de qué preocuparse, Trump está al mando. La consecuencia será que la transición, hacía no se sabe dónde, estará controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el aparato represivo bolivariano. Preguntado por unas posibles elecciones, el futuro gobernador de Caracas las descartó: "Es prematuro en este momento. Nos importan las elecciones, nos importa la democracia… Pero lo que más nos importa, ante todo, es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos". Esta gente es la que exige elecciones a Zelenski con los rusos bombardeando Kiev.

Lo sucedido no ha sido una operación para ejecutar la orden de un juzgado federal. Tampoco pretendía reponer a un presidente legítimo, Edmundo Gónzalez, como anunció María Corina. Esto no va de democracia. Va de robar los recursos naturales. Va de "seguridad hemisférica". "En el marco de nuestra nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca más se pondrá en tela de juicio… reafirmamos con fuerza el poder en nuestra región de origen", reiteró Trump. Venezuela es el primer paso de una vieja política basada en el palo y tentetieso.

Los patriotas que hoy aplauden y rebuscan en las sobras, seguro que se acuerdan del acorazado Maine. Su hundimiento, el 15 de febrero de 1898, justificó la guerra de los USA contra España. ¡ España culpable ! Unos años antes otro secretario de Estado advertía: "Cuba tiene necesariamente que ser americana y no caer bajo cualquier dominación europea". El fin justifica los medios y la legalidad es un incordio. Bienvenidos al lado oscuro. Una vez traspasada la línea es adictivo. Cuba, Colombia , Nicaragua, ¿Por qué no México? Y ya puestos, que Elon Musk sea el Sha de Persia.

Yuri Ushakov es el asesor presidencial de Putin. El pasado 29 de diciembre escribió un memorando sobre la conversación telefónica entre Trump y su jefe, mantenida tras el encuentro del primero con el presidente Zelenski​. "La parte estadounidense adoptó una postura firme al promover la idea de que Kiev debe tomar medidas reales hacia la solución definitiva del conflicto… Se aconsejó a Zelenski que ni siquiera intentara asegurar un respiro para sus fuerzas armadas, sino que se centrara en alcanzar un acuerdo integral que condujera al fin real del conflicto armado". Los estadounidenses presionan a Ucrania e informan al agresor. A éste no le parece suficiente.

Llegará un día en el que el presidente Trump reconozca la buena voluntad de los dirigentes bolivarianos y acuse a la oposición venezolana de obstaculizar el camino a la democracia. Hablen antes con Zelenski, aunque sea para llorar juntos. Pero no se rindan, porque los pueblos perviven y algunos presidentes son un mal recuerdo.