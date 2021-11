Oblak, 'The Best' ejemplo de que los premios en fútbol son una mentira

No vuela. Bueno, sí lo hace, pero no se mantiene suspendido en el aire durante horas como Superman. Tampoco tiene ocho brazos, aunque a veces lo parezca. Y hasta la fecha tampoco es capaz de parar 50 goles y meter a la vez otros 50. Debe ser por una de estas cosas por las que el premio ‘The Best’ ha decidido obviar a Jan Oblak de su lista de cinco candidatos a mejor portero del año, porque si no es por esto, no se entiende.

¿Qué más tiene que hacer Jan Oblak para que se le empiece a tener el respeto que lleva años mereciendo y solo de vez en cuando obtiene? ¿Cómo es posible que el esloveno no esté, como mínimo, entre los cinco mejores guardametas del año para ‘The Best’? ¿En serio tiene que aprender a volar o luchar igualmente por el Zamora y el Pichichi porque ganar la Liga española siendo pieza clave no es suficiente? Indignante. Ojo, no sorprendente, porque ya sabemos que estos premios se "escudan", nunca mejor dicho, en poner siempre a los mismos de los mismos, pero no por recurrente en su error deja de ser indignante.

Repasemos lo que hizo Oblak el año pasado. Campeón de Liga con el Atlético de Madrid salvando a su equipo en muchísimas ocasiones. Ya con esto debería estar en la gala de ‘The Fake’. Perdón, en la gala ‘The Best’. Seguimos. Zamora de nuevo de la Liga, consiguiendo así su quinto galardón en siete años. Paradas imposibles. Penaltis parados decisivos. Últimas jornadas siendo el mejor o de los mejores. Jerarca de un equipo situado ya desde hace tiempo entre los grandes europeos como es el Atlético de Madrid. En serio ‘The Best’, ¿qué más queréis?

Además, Oblak se ha quedado fuera por detrás de candidatos que, con todo el respeto del mundo, son porterazos, pero en su mayoría, ni son mejores que Jan ni han hecho mejor temporada que él. Kasper Schmeichel del Leicester, ni de broma, ha hecho mejor temporada que Oblak. Alisson Becker del Liverpool, otro con cero títulos. Neuer del Bayern de Múnich, que sí puede igualarse a Jan en títulos ganados en 2021, aunque no en importancia en los momentos más decisivos para el equipo bávaro. Y sí, esto lo reconozco sin problemas, sí me parece justo y creo que son justamente favoritos, Mendy del Chelsea por ganar la Champions y Donnarumma con Italia por hacer lo propio con la Eurocopa. Estos dos últimos, ok. Los tres anteriores, ‘The Fake’.

Esto lleva varios años pasando con Jan Oblak. No es la primera vez que le dejan fuera. ‘The Best’ en 2018, año en el que Oblak firmó otro Zamora más y ganó Europa League y Supercopa de Europa, también dejó fuera al esloveno. Y como no, aquí aparece el Balón de Oro. ¿A quién han dejado fuera el año que ha ganado la liga española? Por supuesto, a Jan Oblak. Sinceramente estos premios cada vez se ganan más el merecido hartazgo de los aficionados al fútbol que ven cosas que están lejos de tener ningún sentido. No es para menos. Preguntad a cualquier amante del fútbol qué tres porteros ficharían a día de hoy para sus respectivos equipos. Les aseguro que, dentro y fuera de España, la mayoría te nombran a Jan Oblak o incluso a Thibaut Courtois, otro portero en un gran estado de forma. Pues para ‘The Best’, ninguno está entre los cinco mejores del año. Aplauso lento para ellos.

Lo dicho, que Oblak tendrá que aprender a volar o a realizar transiciones rápidas que le permitan parar en defensa y marcar en ataque. ¡Oblak, espabila! Zamora y Pichichi, chaval, que te piensas que ganar la Liga con tus paradas es suficiente. ¡Ni que tuvieras otro escudo en el pecho!