El Atlético se merece su mediocridad, pero su afición no

En un solo párrafo soy capaz de resumir mi sentir y mi parecer sobre el global de la situación del Atlético de Madrid. El Atlético, como club, tiene lo que se merece. Todas las partes que conforman la entidad. El club por fichar de forma mediocre y sin ambición. Simeone por ser la ONG que pone a jugadores en pésimo estado y sin merecerlo. Los jugadores por jugar cuando quieren y escondidos detrás del escudo, que es el Cholo. Ese es el único resumen posible. La afición, por supuesto, es simple y llanamente una víctima. No lo puedo decir más claro, aunque quizá más alto. Tan alto como el palco del Metropolitano.

A mí no me van a engañar. Por mucho que lo intenten los que se disfrazan de ‘amigos’ del Atlético, caladísimos desde hace mucho tiempo, ni los que miran al dedo cuando les apuntan en una dirección. Me baso en hechos, no en opiniones y eso hace que señale dos fotografías que para mí son el mejor resumen de lo que le está pasando al Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva.

Son estas dos fotos:

Me pueden decir misa, que a mí no me van a convencer de mirar al dedo. El Atlético de Madrid se merece su mediocridad por su comportamiento como club. Solo un equipo sin rumbo y dirección es capaz de tener problemas en defensa y ataque en 2022 y 2023 y firmar el mercado de fichajes que Gil Marín y Andrea Berta se marcaron el verano pasado. La friolera de 5 millones de gasto en defensores y atacantes que siguen en plantilla. A Samu no le cuento porque ni siquiera está en plantilla ahora mismo. ¡5 millones para reforzar dos zonas que cualquier ser humano con cerebro ve que están en números rojos! Y ojo, el que te costó 5 kilos se ha ido cedido a la Real Sociedad porque no contaba. Santiago Mouriño, como Omorodion, ni siquiera forma parte de la plantilla actual.

¿Qué moto me quieren vender sobre el Atlético con una defensa en la UVI formada por lo siguiente?:

Mario Hermoso: 29 años

Giménez: 30

Witsel: 36

Savic: 34

Paulista: 34

Reinildo: 31

Nahuel Molina: 27

Azpilicueta: 35

Repito: ¿Qué moto me queréis vender sobre culpabilidades absolutas? Ya es hora de señalar a todas las partes, pero sobre todo a la que diseña un equipo que, ni de broma, tiene potencial para estar entre los 4 mejores de Europa. El club, como se puede ver en la segunda foto, ha pasado de tener un valor de casi 1000 millones a estar cerca de los 400. Y todo ello consiguiendo la clasificación para la Champions cada curso como bien piden los "diseñadores de plantillas". La época en la que más dinero está ganando el Atlético y el gasto en fichajes es de 6 millones. ¿Recuerdan eso de que con el nuevo estadio todo iba a cambiar? Pues no lo ha hecho.

No sabéis lo tranquilos que viven en la directiva del Atlético cuando "la culpa es solo de Simeone", "se pierde por Morata" y se defiende mal "porque el Cholo pone bloque bajo". Les dan la vida y la tranquilidad. Os dicen "mira, mira", no hay nadie cuando os giráis y ahí seguís, creyendo que os dicen la verdad. ¿50 kilos del Mundial de clubes con la clasificación lograda ayer? ¿Para? ¿Para ser mediocre? ¿Para fichar a coste cero? ¿Para pagar a plazos? Estáis mirando al dedo.

Dicho todo lo anterior, no voy a exculpar a Simeone ni tampoco a la plantilla. El Cholo, cuando se pone en modo ONG, asusta. No se puede consentir que jugadores en un estado deplorable de juego sean titulares. Tu discurso de "merecimientos" se caen cuando futbolistas que no rinden son titulares cuando no lo merecen. Cuando un jugador se rompe día sí y día también y es titular nada más regresar a los entrenamientos. Simeone, en modo ONG, desactiva su propio cholismo. Él mismo se boicotea y si a eso sumas que juegas igual que jugabas cuando tenías defensas como Juanfran, Godín, Miranda y Filipe, cuando tu actual equipo está a años luz de eso, el resultado es perecer a base de goleadas.

El Cholo está en modo ONG, pero los jugadores no pueden salir de rositas. Te ha metido 5 goles el Dortmund en 2 partidos. No ganas fuera de casa a nadie en todo el año. Jugadores de nivel mediocre que luego encima hacen un día algo normal, por lo que se las paga, y hacen gestos de "sigan hablando" al personal. ¿Qué pretendes? No son equipo de semis de Champions. Además sería injusto que se llevaran un premio de órdago. Seamos muy sinceros. Este vestuario del Atlético tiene jugadores (no todos) que ni de broma se merecen, por actitud y calidad, tener un premio histórico como una Champions. Otros sí lo merecieron en su día honrando fuera de casa a gente que como ayer, 4000, pelean por ellos. Estos no. Por cierto... ¿Quién devuelve la salud económica y mental a los 4000 aficionados que ayer fueron a apoyar al Atlético a pesar de perder en San Mamés, Almería, Cádiz, Milán, Las Palmas o Valencia? ¿Esa salud mental importa? Yo creo que sí.

Ahora lo único que queda es aguantar. Lo digo por la afición. En el equipo no creo. Quedar cuartos y esperar a los "diseñadores de plantillas" por si les da por invertir más de 5 millones en fichajes. Visto lo visto, llega el Mundial de las excusas, no de clubes.