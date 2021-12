Simeone se equivoca con Joao Félix y Joao se equivoca con Simeone

El Atlético de Madrid tiene un problema muy serio. Solucionable, sí, pero muy serio y si no se pone remedio cuanto antes a esta especie de duelo para ver quién tiene la razón más absoluta, el fichaje más caro de la historia rojiblanca será a su vez el mayor fracaso del club y también el del actual entrenador colchonero. Hablo por supuesto de la relación futbolística entre Simeone y Joao Félix. Entrenador y delantero siguen separados por dos verdades extremas para ellos que, a la vez, están muy lejos de serlo en realidad. Porque en este tira y afloja, según opina un servidor, los dos tienen razón y ambos se equivocan.

Empiezo primero por Simeone que, a fin de cuentas, como capitán del barco que es, tiene que poner orden en el mismo. Además, por edad, bastante más que la de Joao, el argentino debe ser el más maduro de los dos. El Cholo tiene razón en muchas cosas sobre Joao, sin embargo, está muy equivocado en forma y modos. Todos sabemos que Simeone quiere que sus jugadores defiendan. Lo sabemos nosotros y lo sabe Joao. Aún así, existe un término medio. Debe existir un término medio Simeone. Siempre lo hay. Los mejores siempre lo encuentran.

Sinceramente no creo que un solo jugador como Joao, aunque defienda menos que otros, pueda provocar un cataclismo defensivo tal que no valga la pena correr el riesgo de ponerle en el once. En ataque, el luso cambia la cara del equipo cada vez que toca el balón. Cada vez que respira Joao, el Atlético llena sus pulmones y vuela, sin embargo, no se saca provecho de ello porque el extremo de una idea, la cabezonería de una idea, lleva a sacrificar ataque por defensa. Una defensa, por cierto, que está haciendo aguas con o sin Joao. Por lo tanto, si me dan a elegir entre un equipo que defiende mal con Joao a otro que defiende mal sin Joao, yo me quedo con el que tiene a Joao Félix. No sé, si te marcan igualmente dos goles por partido porque defiendes los centros laterales como un equipo de hobbits ante otro de gigantes, lo mismo Joao te ayuda a marcar tres y ganar los partidos. Quizá.

Y ahora voy con Joao Félix. La famosa frase de "el profesor me tiene manía" se convierte en un problema todavía más grande cuando el entorno de la persona que lo dice le da palmadas en la espalda sumándose también a ese pensamiento. Eso ha matado a grandes jugadores. Eso puede convertir a un talento descomunal en un jugador de idas y venidas que pasa de club a otro sin pena ni gloria. Joao, eres buenísimo. Lo sabes y lo sabemos. Simeone, ídem. Eres, posiblemente, el jugador con más talento de todo el equipo, pero no juegas en Portugal y tampoco en el Atlético. Ya son dos profesores que, según te comentan, te tienen manía. Algo pasa, ¿no? Quizá si ambos te piden equilibrio debas buscarlo en tu juego. Quizá los dos te ven como un jugador que, siendo más completo, puede ser el mejor jugador del mundo. Y ojo, si un día acabas jugando con Pep Guardiola, ejemplo máximo del juego ofensivo y de asociación, no creo que a él se le olvide pedirte trabajo y equilibrio atacando y defendiendo. Llama a Kevin De Bruyne y que te cuente lo que corre y lo que trabaja en cada partido. Llama a Arda Turan y que te diga que estaba harto de correr en Madrid y acabó harto de no jugar en Barcelona. Seguro que no te hablan de libertad absoluta con sus entrenadores. ¿Por qué? Porque ahora mismo en el fútbol moderno o eres un jugador completo o no juegas en Londres, París, Múnich, Madrid o Sebastopol.

Simeone necesita a Joao Félix y Joao necesita al Cholo. Ahí sí que no hay término medio. A uno le han puesto 120 millones sobre la mesa para traerle a un jugador diferencial y al otro le han firmado para que haga en el campo lo que su precio marcaba en el mercado. Necesidad y exigencia. Ambas cosas. El Atlético, a nivel económico y deportivo, no se puede permitir una lucha de dos en la que pierda el club. Si es necesario que cada semana hablen varias veces, que lo hagan. Si es necesario que se pongan las cartas sobre la mesa, que las pongan, pero Joao Félix no puede pasar por el Atlético de Madrid como una estrella fugaz. Es hora de darle minutos. Es hora de que hable en el campo. Es hora de que Joao defienda si se lo piden y también es hora de que Simeone arriesgue con el fichaje más caro de la historia del equipo que se ha jugado 120 kilos a una carta. Que el campo hable. Si Joao Félix no vale, eso lo dirán los partidos. Pero varios Simeone, no uno de vez en cuando y si no me gusta le quito. Os necesitáis y el Atlético os necesita, así que dejad las verdades absolutas y llegad a acuerdos razonables.