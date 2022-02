Tontos muy tontos

En la entrevista alfombra que le hicieron a Casado en la Cope, el presidente del PP reconoció indirectamente la comisión presunta de dos delitos. Uno de encubrimiento, pues la persona que le hizo llegar datos fiscales y bancarios de un tercero cometió uno de revelación de secretos. Al no haber el palentino denunciado ni comunicado el hecho a la Fiscalía, encubrió los crímenes que palmariamente consumaron la persona que le hizo llegar los papeles y la que los sacó ilegalmente de la Agencia Tributaria. Además, Pablo Casado incurrió presuntamente en otro de revelación de secretos al hacer públicos parte de esos datos que ilegalmente conocía cuando los puso en conocimiento de los oyentes de la emisora. No es el único tonto de esta historia.

Al denunciar el PSOE de Madrid los hechos, con idea de empitonar a Ayuso, lo primero que habrá que investigar son los indicios que revelan el delito presuntamente cometido por los hermanos Ayuso. Y esos indicios salen de los documentos que obran ilegalmente en manos de Casado, y que necesariamente provienen de la Agencia Tributaria, que depende del Gobierno del mismo PSOE. Dicho de otra manera: el comportamiento de los Ayuso será o no delito, que no parece que lo sea, será o no poco ejemplar, que es posible que tampoco lo sea, pero lo que está claro es que los que sí han cometido faltas graves son quienes facilitan ilegalmente datos bancarios y fiscales y quienes los utilizan para extorsionar a otro.

De todo esto resulta que tanto Casado como Sánchez, que tantas cosas en común tienen por ostentar títulos académicos a los que no tienen derecho, comparten más cosas. Y es que los dos, además de ignorantes, no pueden ser más tontos. Sánchez por hacer llegar ilegalmente a Casado los datos bancarios y fiscales del hermano de Ayuso creyendo que con eso Casado sería capaz de cargarse a su envidiada compañera de partido. Y Casado por intentar extorsionar con ellos a Ayuso para que renunciara a la presidencia del partido en Madrid. No sabían con quién estaban jugando. La madrileña ha dejado que el asunto salga a la luz porque no tiene nada que ocultar y para que se ponga en evidencia que, cometiera o no alguna irregularidad, quienes sí han cometido presuntos delitos son la dirección nacional del PP y alguien del Gobierno de Sánchez. Cómo se nota que ya no está en la Moncloa Iván Redondo para dirigir la estrategia. Y cómo se nota que en Génova quien la fija es Teodoro García Egea. Y encima dejan que se judicialice el asunto para darle ocasión a un juez a investigar los delitos obviamente realizados a cambio de que indague otro supuesto que probablemente no se ha cometido. En un concurso de tontos, quedarían segundo y tercero. Y ninguno conseguiría el primer premio ¡por tontos!