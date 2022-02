¿Cuándo te vas a dar cuenta, Carletto?

Isco, ante el Athletic de Bilbao. | EFE

El 21 de noviembre del 2020 escribí un artículo que titulé así: "¿Cuándo te vas a dar cuenta, Zidane?" El entrenador, uno de los mejores en la historia del Real Madrid, tenía también sus fallos y/o manías. Aquel artículo surgió tras la enésima oportunidad que le daba a Isco. El futbolista malagueño, por aquel entonces, ya no tenía nivel para jugar en el Real Madrid y si me apuran, creo que tampoco lo tenía para el actual fútbol y eso que en LaLiga el ritmo es muy inferior a la Premier League, por ejemplo. Estamos en 2022, ha pasado año y medio e Isco sigue siendo futbolista del Real Madrid porque no hay ni una sola oferta por él a pesar de que es libre en cinco meses. La cosa no se queda ahí, porque Isco, en una eliminatoria a partido único, sigue siendo la primera opción del entrenador para salir desde el banquillo. Tuvo que ser deprimente para el aficionado del Real Madrid ver que se marchaba Vinicius y entraba Isco en su lugar. El jugador es el primer culpable, pero como dije sobre Zidane, también lo es del entrenador que sigue insistiendo en una idea o en alguien que ya no funciona. Vaya por delante que Isco no fue el culpable de la eliminatoria, pero sirve como primer ejemplo del cortocircuito que sufrió Ancelotti en Bilbao.

Fue una noche horrible para el Real Madrid y Carlo Ancelotti tuvo mucha responsabilidad. Por primera vez esta temporada, además, no me convencieron sus explicaciones en rueda de prensa. Reconoció que la idea era la que vimos, esperar a un contragolpe y a que el Athletic de Bilbao se cansara a partir del minuto 70. Ese es el planteamiento que puede hacer un equipo inferior, pero no el Real Madrid y ni mucho menos es aceptable que este sea el plan A, B y el C. En realidad, y este es el problema, solo había un plan, muy pobre siendo el Real Madrid, no funcionaba y para colmo, no se corrigió en todo el partido. ¿Cómo se puede caer eliminado haciendo solo dos sustituciones? Los cambios no hay que hacerlos por hacer, pero si tu equipo está siendo arrasado en físico, si en ataque solo has generado una ocasión, creo que está más que justificado que busques soluciones. ¿Por qué no hizo más cambios? Lo explicó Ancelotti: "Tenía los cambios pensados para la prorroga". Vuelvo a los porqués. ¿Por qué hay que esperar a la prorroga? ¿Por qué no hizo algún cambio para los siete minutos que restaban para el final tras el gol de Berenguer? Hay que morir intentándolo, y en el banquillo había futbolistas que, para mí, no tienen nivel para el Real Madrid, pero que son útiles y más para determinados momentos. Jovic y Bale son grandes rematadores de cabeza. Mucho más que Rodrygo o Asensio. Mete a alguno, inténtalo. Ni eso.

Ancelotti estaba bloqueado. No es una cuestión de que no confíe en determinados futbolistas, que también. Ayer estaba bloqueado, tuvo una mala noche. Otro ejemplo de ello, también visible en rueda de prensa, se produjo cuando le preguntaron por Jovic, Bale y Hazard. Ancelotti, molesto por la pregunta, por la eliminación, o quizá por el problema que pueda surgir tras lo de anoche, comparó a estos tres jugadores con Carvajal, Ceballos o Vallejo. Jovic, Bale y Hazard, son jugadores ofensivos y aunque no tienen gol (de ahí que piense que no tienen nivel para el Real Madrid) podían solucionar el problema que tenía el Real Madrid, incapaz de crear una ocasión casi hasta el final. Ayer, el problema no era la defensa. Más bien la defensa, con un enorme Militao, sostuvo la eliminatoria mas tiempo de lo normal.

La eliminación de la Copa del Rey fue muy justa y veremos qué nos dice el tiempo y si el partido en Bilbao no trae más consecuencias negativas para el Real Madrid porque Ancelotti tomó, o dejó de tomar más bien, muchas decisiones que pueden ser peligrosas para la salud del vestuario. Manuel Pellegrini, en una situación similar, optó por no incluir en la convocatoria a Germán Pezzella y Guido Rodríguez, sus dos internaciones argentinos que habían jugado la pasada madrugada con su selección, como hicieron Casemiro, Rodrygo, Vinicius y Valverde. Ni viajaron a San Sebastían. Acertado o no, dio prioridad a los futbolistas que habían estado entrenando a diario con él. Luego además el Betis venció 0 a 4. Ancelotti optó por elegir a tres futbolistas que llegaron a Madrid casi 24 horas antes del partido. Es un mensaje peligroso para el vestuario, para la motivación de muchos futbolistas que van a ser necesarios para cumplir los objetivos esta temporada quiera o no Carlo Ancelotti. Una cosa es asimilar que eres suplente y otra que prefieran a un compañero que tiene el horario de Sau Paulo en el cuerpo todavía, que está cansado y que lo juega absolutamente todo.

Y aquí llega el error más repetido de Ancelotti, y el que debe preocupar más a los madridistas. Aquí está su gran "¿Cuándo te vas a dar cuenta, Carletto?". Le va a ser muy complicado ganar LaLiga y la Champions utilizando solo a 15 futbolistas. No es algo exclusivo del Real Madrid, es así en cualquier equipo y mas con el saturado calendario que hay. Los futbolistas van a acabar fundidos, unos tienen ya su edad y tienen que ser mimados, algunos se van a lesionar (como ha pasado ahora con Benzema) y por eso, quiera o no Ancelotti, va a tener que tirar de otros futbolistas y que estos estén buena forma competitiva y mental, que estén enchufados. Y quizá alguno se desenchufó un poquito más anoche. Ha pasado casi inadvertido pero Ancelotti ayer comentó que "esta derrota nos hace más fuertes". Una frase que te firmaba Xavi Hernández o Joan Laporta hace tres semanas ante las risas de muchos madridistas.

Ancelotti está haciendo un gran trabajo, pero se le cruzaron todos los cables en una misma noche. Esta a tiempo de darse cuenta de ciertos aspectos que son esenciales. Y luego, aunque esto ya me lo reservo para otro día, está la planificación deportiva porque hay una serie de jugadores que no tienen recambio. Benzema, Mendy, Casemiro y hasta Vinicius diría. Y menos mal que ha explotado Vini esta temporada. ¿Quién hubiera marcado goles en este equipo? Tampoco es que tenga mucho gol el Athletic de Bilbao pero al menos se ve que hay un trabajo de equipo para solucionar esas carencias. Chapo para Marcelino García Toral y sus futbolistas.