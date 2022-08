Es solo la Supercopa de Europa, pero...

La Supercopa de Europa es lo qué es, un título secundario, y como tal, hay que darle su moderada importancia, la misma que le hubiera dado ante una derrota. El Real Madrid cumplió con la obligación que se marca así mismo, más ante un rival inferior, y la prueba de ello es que la victoria no ha congregó ni a una decena de chavales con ganas de acercarse a Cibeles en plenas vacaciones. El Real Madrid no es más o menos favorito por haber ganado al Eintrach de Frankfurt, equipo por cierto que va a ser un chollo en la Champions League porque es cabeza de serie.

Dani Blanco, en El Primer Palo, nos preguntó anoche por las posibilidades del Real Madrid para ganar los títulos más importantes esta temporada. Es necesario más tiempo para contestar, hace falta ver, por ejemplo, si el Barcelona puede inscribir a todos sus fichajes o comprobar cómo Xavi encaja todas sus piezas, con muchas figuras y pocos peones. Sin embargo, no es precipitado pensar que el Real Madrid va a ser un equipo con más físico que la pasada temporada y esto, sí es un aviso y serio para todos sus rivales. El Real Madrid logró conquistar una Champions League contra la lógica y si hizo posible lo que parecía imposible fue gracias a que no había ningún equipo en toda Europa que pudiera acabar los partidos con su energía.

El Eintrach de Frankfurt, siendo inferior, tenía en teoría la ventaja de ser un equipo más rodado. Su temporada comenzó 10 días antes y este era ya su tercer partido, mientras que para el Real Madrid era el primero. Todos, absolutamente todos los futbolistas, cuentan que esta diferencia sí se nota en los primeros días cuando las piernas están especialmente cargadas después de mucho trabajo durante el verano. Pues viendo el partido, sin saber que plantilla estaba más rodada, hubiera apostado por los de blanco. Otros clubes pueden tener mejor once titular, más plantilla y haberse reforzado más y mejor, pero es probable que el Real Madrid siga siendo el equipo con más energía. La pasada temporada fue impecable, Antonio Pintus se ganó un bonus en su nómina, y en esta hay factores que hacen pensar que el Real Madrid va a ser un equipo con más vigor aún.

Como adelantó Carlo Ancelotti, esta temporada va a rotar más que la pasada. Más jugadores útiles, más cambios y más rotaciones es sinónimo de más energía. Se han marchado Marcelo, Isco o Bale, futbolistas con los que no contaba, y en esta temporada hay dos futbolistas nuevos, Rudiger y Tchouameni, y tres que han cambiado su rol. Fede Valverde no tuvo continuidad hasta la segunda parte de la temporada y acabó siendo titular en la final de la Champions League. Se ha ganado la confianza de Ancelotti que no tenía en el inicio. Eduardo Camavinga era el novato. Joven, venía de ser suplente en un año complicado para él en la liga francesa, tenía mucha competencia en el centro del campo, pero también ha demostrado que está preparado para asumir más responsabilidad. Y Hazard, que no es el mismo futbolista. Veremos sí se llega a parecer algo al futbolista que deslumbró en Londres, pero antes era "Hazard con placa en el tobillo" y ahora es "Hazard sin placa en el tobillo". Antes era Hazard con dolor y ahora es Hazard sin dolor. Es un cambio significativo, pero no el único. Ahora también es el suplente de Karim Benzema. Estrena posición. Veremos si funciona, pero son variantes positivas para Ancelotti y sus planes para este curso.

Los dos fichajes, Rudiger y Tchouameni, aportan más rotación. Marcelo no jugaba casi nada, estaba en la plantilla porque había un contrato firmado, y la llegada del central alemán permite que ahora haya un lateral izquierdo suplente en el que Ancelotti sí confíe más. Tchouameni, aunque sea extremadamente joven para todo el dinero que se ha pagado, tiene algo novedoso también y es que es el primer jugador en muchos años en el Real Madrid que ocupa la misma demarcación que Casemiro. ¡Hay un recambio! Y los dos, Rudiger y Tchuameni, son futbolistas con mucho vigor. La pasada temporada fue complicado marcar un gol al Real Madrid y en esta puede ser tarea aun más ardua. Es solo una Supercopa de Europa, pero que atiendan los rivales a la exigencia física que va a imponer el Real Madrid. La medida la marca Casemiro, al que le cuesta siempre comenzar cada curso y ha empezado con un MVP.