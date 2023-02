El Atlético de Madrid iba con la pistola cargada de casa

El Real Madrid tiene muy difícil ganar LaLiga. Siete puntos es una distancia considerable. Ves al Barcelona y sí, piensas que pueden pinchar en tres, cinco o siete partidos. Han caído ante el Almería, que estaba en puestos de descenso, ¿por qué no iban a poder perder ante el Valencia o Athletic de Bilbao? La cuestión es que el análisis depende de más factores. Está "el factor Xavi Hernández". El técnico dosificó, hizo rotaciones, pensando más en la Copa del Rey que en el partido de Liga. Es hasta cierto punto lógico. En Copa se enfrentan ante el Real Madrid, un duelo que puede tener consecuencias determinantes para el vencedor y para el vencido. El asunto es que Xavi, estas rotaciones en masa, no las volverá a hacer salvo justo antes del partido de vuelta en Copa, que es ante el Elche. Más que nada porque el Barcelona ya no volverá a tener dos partidos por semana porque ha sido eliminado de la Europa League. En otras palabras: el Almería ha sido posiblemente el único equipo que va a contar con la ventaja de enfrentarse ante Sergi Roberto, Eric García y Jordi Alba en lugar de Koundé, Araujo y Balde. Salvo por lesiones, esto no volverá a pasar. Si es cierto que el Barcelona seguirá notando la ausencia de Pedri. Hay un Barça con él y otro sin él, y le quedan 20 días para que vuelva.

Y luego está "el factor Real Madrid". Puede que el Barcelona pinche en tres, cinco o siete partidos, ¿pero el Real Madrid va a ganar todos los partidos? La plantilla que dirige Carlo Ancelotti no lo está haciendo mal. De hecho, numéricamente lo está haciendo igual de bien que la pasada temporada. Está en sus números. El Real Madrid, a estas alturas de la temporada, lleva un punto menos que el año pasado y la última Liga la terminó con 86 puntos. Está plantilla no está para hacer una Liga de 90 a 100 puntos. Para ganar LaLiga o el Barcelona lo hace realmente mal en esta segunda vuelta o el Real Madrid lo hace realmente bien, mejor que en la primera vuelta o mejor que en toda la pasada Liga y el equipo blanco no dejó las mejores sensaciones ante el Atlético de Madrid para pensar que así será.

No fue la falta de fútbol, que también, fue la falta de ambición o de valentía. Ese síntoma es el más preocupante si uno quiere pensar en una histórica remontada en Liga. Faltó hambre por parte de los futbolistas, la misma que sí mostraron en Liverpool, y también por parte de Carlo Ancelotti que no fue valiente ni con un futbolista más ante un equipo que ya te estaba dando toda la iniciativa. Son síntomas de un solo día, pero hay otros que ya son hasta crónicos. Es muy difícil pensar en el Madrid remontando siete puntos con esta versión de Benzema. El equipo depende mucho de él y él no está. No juega tres partidos seguidos por lesión o molestias, le falta soltura y olfato goleador. Sin los penaltis, no estaría entre los máximos goleadores de LaLiga. O esto cambia ya o es complicado que el Real Madrid remonte. Al menos Ancelotti ya se ha atrevido a dar el paso de poner a un canterano, Álvaro, en lugar de Mariano o Hazard. Algo ha ganado el Real Madrid.

Y luego está el comunicado del Atlético de Madrid. Podría haberle dedicado la columna exclusivamente a la última pataleta de Miguel Ángel Gil Marín, pero paso de darle más bola. Estos gestos los hace exclusivamente para ganarse a su afición. El famoso dedo de la estatua señala a los árbitros y el Real Madrid y así sus aficionados dejan de mirar lo más importante, la nefasta temporada que está haciendo su equipo. Gana popularidad en su peor momento. Hay que reconocer que es una maniobra inteligente. Desde que se han quitado las caretas, ya van sin ningún rubor con todo. Cartas y tuits tipo "los árbitros me tienen manía", pancartas en el estadio donde se respalda que los árbitros y la prensa apoyan al Real Madrid, no se hace el pasillo o comunicados que tardan días en salir aun cuando es para denunciar algo tan grave como son los insultos racistas a Vinicius. Todo esto me lleva a una conclusión: complejo de inferioridad. Lo siento atléticos, pero es lo que siento y veo. Eso sí, para echar a los delincuentes del estadio no hay que esperar días. Eso no llega nunca. Para eso no hay prisa.

Han asumido un complejo de inferioridad tan grande que celebraban el empate a pesar de que no es bueno porque el Betis les recorta puntos. Es un éxito porque "habían jodido La Liga al Real Madrid". ¿Creen que no hay otros clubes que tienen esa misma sensación de que el árbitro les perjudica cada vez que se enfrentan al Atlético de Madrid? Pues claro. Como también hay otros que lo sienten cuando se enfrentan al Barcelona. Pregunten por el Espanyol. ¿Les parecerá bien a los atléticos que el Sevilla saque un comunicado o tuits si se ven perjudicados este próximo fin de semana? ¿Sacó el Real Madrid un tuit con el tobillo de Kroos cuando Savic le clavó los tacos y no fue expulsado? ¿Sacó Florentino Pérez una carta cuando no se pitaron unas manos en el Metropolitano que le costaron una Liga al Real Madrid? Qué miren en el Atlético el saldo arbitral, este que es ahora tan noticia, y miren si el Real Madrid tiene mejor saldo que el Atlético y quizá se lleven una sorpresa. Gil Marín ya tenía la plantilla de su carta escrita antes del derbi y el community manager tenía la consigna clara antes del derbi. Iban con predisposición para llorar y es curioso que el Atlético de Madrid esté más indignado con el Real Madrid que con el club que ha pagado 7 millones de euros al segundo jefe de los árbitros durante más de dos décadas. La única opción para que el Atlético no sea considerado un club llorón, es que deje de llorar. Y la única opción para que se quite ese complejo de inferioridad respecto al Madrid, es que tenga una forma de actuar con el Real Madrid y otra con el resto de clubes.