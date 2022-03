La silla de David Alaba

Se levanta tarde, bastante tarde. Es extraño porque es una persona metódica, de rutinas incuestionables y madrugar es una de ellas. "¿Qué ha pasado?", se pregunta. Fue una noche larga, aunque en realidad tampoco lo fue. No llegó a casa a las tantas de la madrugada dando tumbos. Del trabajo a casa y casi directo a la cama. Si es que ni si quiera hubo afterwork para tomarse un par. No es esa clase de dolor de cabeza. Se puso de pie, fue al baño a despejarse y antes de secarse todo el agua de la cara, ya se podía apreciar una sonrisa de satisfacción en su cara. Ya sabía que había sucedido, apenas había conseguido dormir un par de horas.

Abre la puerta y ahí están, claro, su mujer y su pequeño hijo. Ella, emocionada, más de lo habitual, no tarda nada en enseñarle una fotografía en el móvil. "¡La silla!", gritan los dos a la vez antes de reírse. Decenas de títulos, cientos de partidos y nunca había visto a su mujer así. "¿Qué te puedo decir? Perdí la cabeza", le explica. David Alaba no había podido pegar ojo, culpa de la emoción acumulada. Sabía que tarde o temprano viviría una de esas noches únicas del Bernabéu. Estaba avisado y preparado, pero no pudo contenerse. Tampoco quería. Hubiera cogido la silla o lo que fuera. Estaba fuera de sí y no se arrepiente. Es más, es algo que quería vivir y sentir así.

David Alaba nació en Austria, a partir de los 18 se mudó a Alemania y aunque no tiene ningún familiar español y mucho menos uno madrileño, era conocedor del poder que tiene ese estadio del que había sido victima anoche. Él podía haber seguido en Múnich, donde se bañaba en cerveza cada año, o haberse marchado a cualquier club y ciudad donde habría ganado más dinero, pero Alaba optó por algo que no se puede comprar con el dinero, por mucho que tengas. Su mujer está embarazada y su hijo todavía es muy pequeño para entender porque todavía está emocionado, pero sabe que cuando ambos crezcan, una de las muchas historias que les cuente será esta, la de la famosa silla blanca.