La superioridad moral y la superioridad real

Xavi Hernández es un bebé como técnico. Dio sus primeros pasos en Qatar, país conocido por su competitiva liga de fútbol, y no lleva ni una veintena de partidos dirigiendo al F.C Barcelona. Pues aun con este imponente historial, este niño, que está empezando a hablar, ya da lecciones a los adultos de los que debería aprender con la humildad que no le caracteriza. No lleva ni dos meses y Xavi ya le ha dicho a Simeone que su estilo no vale para un equipo grande y ha minusvalorado el fútbol de Ancelotti. Lo repito. Xavi, que es un bebé como técnico, ya ha dado lecciones de superioridad a Simeone y Ancelotti. Por supuesto, el Espanyol y Vicente Moreno no iban a ser menos. Pese a que el Barcelona empató en el minuto 96, Xavi aseguró que "habían perdido dos puntos". Yo creo que, pese a que Xavi es un recién llegado, le están calando sus compañeros de banquillo. "Cada uno ve la película como quiere", le dijo Vicente Moreno.

Si Xavi es así, con ese aire de superioridad, con faltas de respeto constantes al rival, que siempre tiene "suerte" para puntuar, no quiero imaginarme cómo será cuando gane partidos de forma regular. Con Xavi todo está bien. Es el relato del que alguna vez les he hablado. Lo que nos cuentan y la realidad se parecen muy poquito. Si uno, exclusivamente, escucha a Xavi y a los periodistas de Barcelona, pensará que el equipo azulgrana despliega un fútbol espectacular, que nunca ha sido inferior al rival, salvo ante el Bayern de Munich, que puede aspirar a LaLiga todavía (lo ha dicho hasta Xavi) y que el juego "ADN Barça" es el mejor y el único. No vale ningún otro estilo. Ese es el relato. La realidad, si uno ve los partidos, es que Luuk de Jong, fichaje de Koeman y que Xavi pretendía ceder al Cádiz en sus primeros días, ha dado más puntos al Barcelona que el juego asociativo. La única realidad es que se celebra igual un gol tras 25 pases, que un remate de cabeza a la desesperada en el minuto 95. ¿Saben cuál es el mejor estilo de fútbol? Ganar. Y el primero que lo sabe es Xavi, que es supremacista con este asunto, pero también muy listo. Él sabe que tiene una ventaja, que sus seguidores le compran la mercancía con los ojos cerrados porque es Xavi. Koeman intentó ganar también como fuera, y no se lo aceptaron. Koeman no podía renunciar al 4-3-3 mientras que Xavi sí. El fichaje de Adama chocó inicialmente, hasta para la prensa azulgrana. No casaba con este "ADN Barça" porque es un futbolista que destaca más por su físico que por su técnico. A ver quien es el listo que le discute ahora que está siendo el más destacado. Y es que para ganar a este deporte, aunque no lo vayan a decir nunca, son necesarios "atletas" como diría Guardiola. Ahora se aceptan atletas, claro, porque ahora vale todo con tal de ganar y meterse entre los cuatro primeros. Cómo no va a ser así si está jugando Dembelé cuando hace tres días "o renovaba o se marchaba". Se acepta porque es Xavi y porque sí, insisto, vale todo con tal de ganar.

Este asunto del estilo me conduce al Villarreal – Real Madrid del pasado sábado. El Villarreal es un equipo formidable. A mí me gusta su entrenador, su plantilla, plagada de grandes jugadores por su buena dirección deportiva, su forma de trabajar y también su estilo de fútbol. ¿A qué juega el Villarreal? Es un equipo que le gusta el juego asociativo, como el Barcelona, pero uno y otro, se salvan de una fama negativa. Bordalás y Simeone son entrenadores que implantan un fútbol más destructivo y al límite de lo que permite el reglamento. Casemiro acapara, y a él le da igual, toda eso es nombre del Real Madrid. Si hace una entrada por detrás a Iván Alejo, esto será noticia durante dos días. Es el famoso relato. Unos se llevan la fama y otros se libran aunque sean igual. El Barça rasca, pega. Que se lo digan a Wass, por ejemplo y el Villarreal, que tiene un fútbol preciosista, también rasca. Hay que decirlo todo. Codazos, agresiones y patadas. Albiol, Parejo y Foyth debieron ser expulsados este pasado sábado. El estilo, como les he dicho, es ganar a toda costa. Tenemos VAR, pero como si no existiera. Es una guerra perdida. Y sí, también tuvo que ver la roja Marco Asensio, aunque él no tuviera la misma intención.

Y ahora llega la Champions League. Este martes, PSG – Real Madrid. ¿Qué debería hacer Ancelotti? ¿Qué estilo es el más idóneo para ganar? Si algo se debió aprender de la eliminatoria ante el Chelsea de la pasada edición, es que no deben jugar futbolistas que no están en condiciones físicas para un partido de máximo nivel. Si Mendy y Benzema lo están, adelante porque son fundamentales. Se ve en cada partido que no están. El duelo Marcelo vs Samu ante el Villarreal condicionó toda la primera parte del Real Madrid. Hasta que se le acabó la gasolina al extremo africano. No me quiero imaginar ahora a Marcelo ante Messi, Di María o Mbappé. Si no está Mendy, quiero pensar que jugará Nacho o Alaba de lateral izquierdo. Mas dudas tengo en la delantera. Ahora mismo, en estas circunstancias, no me convence Isco, Asensio, Bale, Hazard ni Jovic para suplirle. Es una realidad alternativa pero creo que el serbio, con más continuidad y confianza, habría eliminado este debate. No sé que hará Ancelotti, pero sí sé que sus jugadores harán lo que sea con tal de ganar. Vale el contragolpe con Vinicius, vale el juego asociativo de Modric y Kroos y claro que vale defender atrás con Militao y Alaba. Todo vale con tal de ganar, ese es el estilo del Real Madrid y sí, también del Real Madrid. La diferencia es que uno lo reconoce y otro no, porque de hacerlo ya no habría "ADN Barça" y no serían superiores a los demás.