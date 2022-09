Normal que no se apueste por el Real Madrid

Yo no veo al Real Madrid como el principal candidato para ganar la Champions League. Considero lógico, o al menos no me parece una burrada, pensar que que hay algún club, no muchos, quizá dos o tres, que puedan partir con más posibilidades. Hay argumentos sólidos y contundentes para concluir así a pesar de que también considero que el Real Madrid tiene mejor plantilla que hace unos meses cuando ganó Liga y Champions League. Entonces, si son los campeones y ahora son mejores, ¿no tiene sentido apostar por ellos? A esa pregunta respondo con un sí rotundo. Yo no veo al Real Madrid como el principal candidato para ganar la Champions League, pero sí apostaría por ellos. Si el actual campeón, el club que ha ganado 14 veces el torneo, es el quinto favorito para las casas de apuestas, yo metería dinero y apostaría por el Madrid. Es una clara oportunidad de mercado.

Es cierto que la Premier League sigue invirtiendo más dinero, que al City solo le faltaba un delantero y se ha hecho con Haaland, que el PSG mantiene sus propias reglas de Fair Play y que el Bayern de Múnich no pierde su fama aun sin Lewandowski. Todo es tan cierto como que el Real Madrid va a estar ahí. Va a pasar la fase de grupos como primero, jugará ante un segundo de grupo en octavos de final y es complicado pensar que no se va a plantar sin demasiadas complicaciones entre los ocho mejores de Europa. Y a ver quien es el listo que ahí descarta al Madrid, en su superficie favorita, las eliminatorias. Tras la última Champions League, todos, absolutamente todos los seres humanos del planeta saben que el Real Madrid va a competir hasta el final.

A este Real Madrid, a diferencia del que inicio el pasado curso, le veo con menos incógnitas y más seguridades. El equipo ha ganado muchos automatismos y da la impresión de que juegan de memoria. Complicado quitarles la pelota y si alguien lo consigue, se activa el plan B y son igual de efectivos al contragolpe. E incluso está el plan C, que se basa en ganarte sin saber cómo, sin tener que jugar bien. En cualquier caso, todos estos planes tienen varios denominadores comunes. Uno es la defensa. El Real Madrid es un equipo que defiende bien todas las situaciones límites, como sucedió durante tantas veces la pasada temporada y como sucedió anoche en la primera mitad en Celtic Park. Otro denominador común es Fede Valverde. Su energía, tanto para atacar al espacio, como para defender, presionando o corrigiendo, es imprescindible para Carlo Ancelotti. El uruguayo, suplente al inicio del pasado curso, es una de las seguridades que ha ganado el Real Madrid respecto a la anterior temporada. Valverde ha conseguido adaptarse a una posición, la de extremo. Y es más, sin ser especialista, es mejor que muchos especialistas. Es extremo, pero sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo. Ha logrado explotar una nueva posición gracias a otra explosión mayor, la de Vinicius. La influencia del brasileño, buscado constantemente por sus compañeros, acaparando varios defensores, ha permitido que Valverde tenga más espacio para correr en la banda contraria. Vinicius es otra seguridad respecto a la pasada temporada. Después de hacer dobles dígitos en goles y asistencias, a nadie le sorprende ya que acumule 4 goles y 2 asistencias en los 6 partidos que ha disputado el Real Madrid, todos saldados con victoria.

Entonces, si el Real Madrid es mejor equipo, si ha mejorado su plantilla, si tiene más seguridades respecto a la pasada temporada, ¿por qué no considero al Real Madrid como primera opción para la Champions? Ya no es solo por los fichajes del resto de clubes, es por un fallo gordo, de esos que destruyen el ordenador y lo dejan inservible. Para mí hubiera sido imposible que el Real Madrid hubiera eliminado a PSG, Chelsea, Manchester City o Liverpool si Benzema se hubiera lesionado, aunque fuera en un solo partido. Lo raro es lo que no pasó durante toda la pasada temporada, que Benzema no cogiera ni un constipado. Modric cumple 37 años el viernes (es alucinante) y si se lesiona, el Real Madrid tiene alternativas, en plural, y de seguridad. No es serio que un club intente ganar la Champions League con Hazard, un futbolista que lleva tres años sin demostrar absolutamente nada, como alternativa de Benzema, que además no solo es un goleador, es fundamental en el juego creativo y asociativo del Real Madrid. 6 de septiembre y las alarmas saltaron con la rodilla de Benzema.

Si se queda en un susto, los que defienden este fallo en la planificación respirarán aliviados. Yo mantengo esta postura antes de saber los resultados y, sin miedo, recuerdo que también critiqué este fallo la pasada temporada, esa que terminó con Champions y Liga. El Real Madrid es capaz de ganar la Champions a pesar de unas carencias que otros clubes no soportarían. Ganaron con Mariano como delantero suplente, pero también con un futbolista que está jugando ahora en Los Ángeles, otro en Grecia y otro en Sevilla, gracias a que tiene un buen amigo en el entrenador. Hazard terminó con un gol y una asistencia y moral le va a dar el partido, desde luego. Otra cosa es si esto va a suponer un punto de inflexión y de repente, por un día, todo ha cambiado. Lo que sí puedo afirmar es que este martes jugó bien y que tras mucho tiempo sí es un jugador preparado para aportar y tener más minutos de los que le ha dado Ancelotti en los primeros cinco partidos. Poco a poco. Lo siento, pero no puedo afirmar todavía que Hazard esté preparado para ser ya el sustituto de Benzema. Veremos con el tiempo. Si es así, quizá entonces haga una columna con un título opuesto al de hoy. Si el Madrid va a competir hasta el final no va a ser porque Hazard empuje la pelota a gol, sino por los 33 pases previos que hace el equipo.