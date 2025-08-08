La ola de calor continúa y los registros que está dejando superan los 40-42ºC en amplias zonas del centro y sur de la península. Sin embargo, aún no se ha alcanzado el pico de calor, tanto que, de cara al fin de semana, las máximas podrían rozar los 44-45ºC en algunas regiones.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este viernes volverán los ascensos a algunas partes del territorio, aunque generalmente habrá el mismo ambiente que el jueves. En gran parte del interior peninsular, se superarán los 36-38ºC. Llegando a más de 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, y puntualmente en áreas del Miño, la meseta Norte y las depresiones del nordeste. Por su parte, las mínimas apenas descenderán, manteniéndose entre 20 y 22 grados e, incluso por encima de los 25 en zonas del Mediterráneo, el sur peninsular, Canarias y puntos aislados de Galicia y la meseta Norte.

En general, el viernes habrá tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. La calima avanzará desde Canarias a territorio de la Península. A lo largo de la tarde irán apareciendo nubes en el interior, sobre todo en zonas de montaña dejando tormentas que irán localmente acompañadas de chubascos, principalmente en áreas de montaña. Si bien, en general, las tormentas serán ocasionales, se prevén más intensas en la meseta Sur, entorno del sistema Central, Béticas orientales y sur de la Ibérica, siendo los reventones con rachas muy fuertes de viento el fenómeno de mayor relevancia.

Para el sábado se esperan temperaturas más elevadas en la mayor parte de la Península y de Canarias. Probables tormentas localmente fuertes en el entorno del sistema Ibérico y Pirineos, aunque se mantendrá un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país. Por su parte, las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, alto Ebro y norte de Galicia y de Baleares, con ascensos en el oeste de Andalucía, de Extremadura y de Galicia, así como en Canarias. En el resto del país se mantendrán por encima de 35 grados, alcanzándose los 40 en valles de la mitad sur de la vertiente atlántica y pudiendo hacerlo localmente también en Canarias, Ebro y Miño. Las mínimas, se mantendrán por encima de 20-22 grados, incluso localmente de 25º, en Canarias, Mediterráneo, mitad sur peninsular, depresiones del nordeste, mitad sur de la meseta Norte y en zonas del sur de Galicia.

El domingo las máximas tocarían techo, superando los 36-38ºC en todo el interior peninsular, también en el interior de Mallorca y en la vertiente sur y oeste de las islas Canarias. Los 40-42ºC seguirán alcanzándose en las mismas zonas, sin descartarlos en el interior del País Vasco. Con estos ascensos, es probable que se superen los 42-43ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir y en zonas favorables, no se descarta que puedan rozarse los 44-45ºC.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Ola de calor. → Temperaturas muy altas: máximas de hasta 41-43 °C y mínimas de 23-25 °C en las áreas más cálidas. → El episodio afectará a buena parte de la Península y a Canarias hasta, al menos, el miércoles 13. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/oP5vgKqCSc — AEMET (@AEMET_Esp) August 7, 2025

La tormenta Dexter complicará aún más la situación

La tormenta tropical Dexter, actualmente situada frente a la costa noreste de Estados Unidos, está iniciando un proceso de extratropicalización. Aunque realmente no se espera que llegue a golpear con fuerza a Europa continental, su interacción con una vaguada del chorro polar sí que tendrá efectos. En concreto, los meteorólogos avisan que está modificando la circulación atmosférica en el Atlántico Norte.

Este fenómeno amplificará el patrón de bloqueo atmosférico en la península, favoreciendo el ascenso y persistencia del aire cálido. Además, la absorción de una pequeña DANA al oeste de la Península por parte de esta vaguada, extenderá su influencia. De esta forma, esta perturbación impedirá el avance de sistemas atlánticos refrescantes.