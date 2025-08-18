Último día de ola de calor: una vaguada atlántica rompe la racha tras dos semanas sofocando España

España encara este 18 de agosto el final de la ola de calor más persistente del verano. La entrada de una vaguada por el noroeste, acompañada de aire atlántico más fresco, marcará el inicio de un cambio de tiempo que aliviará a buena parte del país tras más de dos semanas con temperaturas extremas.

El respiro térmico comenzará a notarse en Galicia, el Cantábrico y el noroeste, donde los termómetros descenderán varios grados y se esperan lluvias débiles, más intensas por la tarde en áreas del interior. También habrá bancos de niebla a primeras y últimas horas. Mientras tanto, la mitad sur y el área mediterránea continúan bajo la influencia del calor.

La AEMET mantiene avisos rojos en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, así como naranjas en Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha. El Guadalquivir y zonas del sudeste aún alcanzarán los 40 °C, mientras que en el resto del sur y nordeste se superarán los 35 °C.

Avisos activos hoy y mañana en España por temperaturas máximas, costeros, lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Lluvias débiles

En el noroeste y el Cantábrico predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles y temperaturas en descenso, mientras que, en la mitad este, por la tarde, crecerán nubes de evolución que darán lugar a tormentas en áreas de montaña, algunas fuertes en Pirineos e Ibérica oriental.

En contraste, el sur y el sudeste seguirán soportando un calor sofocante con máximas que rozarán los 40 °C, al mismo tiempo que Canarias mantendrá un tiempo estable, con cielos despejados y alisios moderados que soplarán con rachas fuertes en las islas de mayor relieve.

A lo largo de la jornada, la mañana estará marcada por nubes bajas en Galicia y el Cantábrico acompañadas de lluvias débiles. Por la tarde, la inestabilidad se trasladará hacia el este peninsular, con tormentas en Pirineos, la Ibérica oriental y Baleares, mientras que la noche seguirá siendo sofocante en el Mediterráneo, el Guadalquivir y Canarias, donde se repetirán las noches tropicales con mínimas que no bajarán de los 25 °C.

El viento soplará flojo en general, aunque con más intensidad durante la tarde en las costas y en algunos valles. En Canarias se mantendrá el régimen de alisios moderados, mientras que en el resto del país se podrán registrar rachas variables y la presencia de polvo en suspensión.