La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves la continuidad de la influencia atlántica sobre la península, con el tránsito de frentes de oeste a este que provocarán precipitaciones en gran parte del extremo norte, mientras en el sur persistirá el calor con valores que pueden superar los 35 grados en el Guadalquivir.

Según el pronóstico de la AEMET, las lluvias serán más abundantes en el norte de Galicia y el Pirineo occidental, donde podrán ir acompañadas de tormentas. En el Pirineo navarro no se descarta que sean localmente fuertes. También se esperan chubascos y tormentas dispersas en el cuadrante nordeste, especialmente en Cataluña, norte de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana. En estas zonas podrán alcanzar intensidad fuerte en el Pirineo y la Ibérica oriental.

En Cataluña existe alerta amarilla por chubascos y precipitaciones, al igual que en la Comunidad Valencia, donde también se suma otra alerta por altas temperaturas. En el resto de la península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas, aunque se formarán bancos de niebla matinales en el tercio noroeste y litorales catalanes, más persistentes en Galicia. Además, se prevén brumas frontales en el Cantábrico oriental, Pirineo y Cataluña.

Predicción semanal: Esta tarde: algún chubasco acompañado de tormenta en Cataluña y Baleares. De martes a jueves: lluvia en Galicia. Viernes y fin de semana: predominio de sol sin precipitaciones significativas; el domingo chubascos en el cuadrante noroeste peninsular. (1/2) pic.twitter.com/aSlExKSISP — AEMET (@AEMET_Esp) September 1, 2025

El viento soplará de flojo a moderado, principalmente de componentes oeste y norte en gran parte de la península. En Galicia y Cantábrico será de sudoeste, rotando a noroeste; en el Mediterráneo norte, de sur tendiendo a norte y este; y variables en el sudeste, Alborán y Estrecho. Podrán darse intervalos de fuerte en el Cantábrico y en el Ampurdán.

Descenso de temperaturas en el norte

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del centro y norte peninsular, con un descenso notable en el Cantábrico oriental. En contraste, subirán en el interior sudeste y este del Estrecho. Las mínimas aumentarán en la mitad sudeste peninsular y bajarán en el tercio noroeste interior, con pocos cambios en el resto.

Las máximas podrán superar los 35 grados en el valle del Guadalquivir y en depresiones del este, mientras que las mínimas no bajarán de los 20 grados en buena parte del área mediterránea y en puntos del Guadalquivir.

Cielos nubosos en Canarias

En Canarias se espera cielo nuboso o con intervalos en el norte de las islas, con precipitaciones débiles dispersas en las islas de mayor relieve, más probables en La Palma. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos. El viento será de componente noreste, con carácter moderado y rachas muy fuertes en zonas expuestas, especialmente en las islas montañosas.