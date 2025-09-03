AEMET activa avisos por rachas muy fuertes de viento en Galicia y oeste de Asturias

La jornada de este miércoles estará marcada por la llegada de un nuevo frente atlántico que entrará por el noroeste peninsular. Su avance dejará cielos nubosos en Galicia y en el área cantábrica, donde las precipitaciones serán más frecuentes. Además, en el litoral gallego podrán ir acompañadas de tormenta y se prevén abundantes en las Rías Baixas. Estas lluvias también alcanzarán zonas cercanas y, aunque con menor probabilidad cuanto más al este, podrían extenderse hasta el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental.

En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por rachas de viento muy fuertes en el norte de Galicia y en el oeste de Asturias. La situación se concentrará especialmente en las horas centrales de la jornada, coincidiendo con el paso del frente y con el refuerzo de los vientos del noroeste.

En el resto del país predominarán cielos poco nubosos o con presencia de nubes altas. No obstante, se esperan bancos de niebla matinales en el extremo occidental, en la meseta Norte y en el alto Ebro, además de brumas frontales en el noroeste.

Por su parte, el viento soplará con intensidad variable. En el noroeste peninsular se esperan intervalos fuertes y rachas muy fuertes, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico occidental. En general, predominarán los vientos flojos a moderados del oeste y sur. En el área mediterránea norte y en el valle del Ebro se impondrán los vientos del sur, mientras que en el sudeste serán del este y en el golfo de Cádiz del norte y oeste. Además, en Alborán y en gran parte del interior peninsular serán flojos y variables. Y en Canarias soplará el alisio moderado, con intervalos de fuerte en las zonas más expuestas.

🍂 El 1 de septiembre comienza el otoño meteorológico, que se prolongará hasta el 30 de noviembre. 🌡️ Hay un 60 a 70 % de probabilidad (50 % en Canarias) de que sea, en conjunto, más cálido de lo normal, frente a un 10 % de que sea más frío (20 % en Canarias) (1/3) pic.twitter.com/rXNkmEmiiS — AEMET (@AEMET_Esp) September 1, 2025

Temperaturas y Canarias

Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado en la Península y en Baleares, especialmente en las máximas. Concretamente, el aumento será más acusado en el centro y el nordeste, donde en algunos puntos podrá ser localmente notable. En contraste, se mantendrán sin cambios o incluso en ligero descenso en Galicia, el mar de Alborán y los litorales del sudeste. Por su parte, se prevé que en el valle del Guadalquivir las máximas superen los 35 grados, mientras que en zonas litorales del Mediterráneo y de Cádiz las mínimas no bajarán de los 20 grados.

En Canarias dominarán los cielos poco nubosos, aunque en los nortes se formará nubosidad a primeras horas. En las islas más orientales se concentrará sobre todo en la mañana, mientras que en las de mayor relieve, particularmente las occidentales, no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. En cuanto a las temperaturas, en Canarias no se esperan variaciones significativas con temperaturas entre los 23 y 26 en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 23 y 28 en Santacruz de Tenerife.