La borrasca Claudia pone en alerta a media España con avisos por lluvias torrenciales y viento

El jueves 13 de noviembre llega con la borrasca Claudia como protagonista. Según la AEMET, los avisos naranjas por fenómenos adversos se concentran en: Galicia, por lluvias persistentes y viento muy fuerte desde primeras horas, Andalucía, por precipitaciones muy intensas y posible tromba marina o tornado breve y en Canarias, por lluvias muy fuertes y rachas que pueden superar los 90 km/h.

En el resto del país se mantienen avisos amarillos por viento o lluvia en el oeste de Castilla y León, Extremadura, Asturias y el País Vasco, mientras que Aragón, Navarra y Castilla-La Mancha presentan avisos por viento fuerte.

Lluvias torrenciales y viento huracanado

El frente de Claudia está dejando precipitaciones persistentes y tormentosas en la mitad occidental peninsular, con acumulados muy elevados en pocas horas. En el litoral andaluz, no se descartan trombas marinas, y en zonas montañosas del oeste peninsular las rachas de viento superan los 80-90 km/h.

🟠🧵 Aviso naranja por chubascos muy fuertes en Canarias el jueves. Menor probabilidad en Lanzarote y Fuerteventura, pero tampoco se pueden descartar allí. ➡️ Las lluvias serán persistentes en las islas más montañosas. Podría haber crecidas de barrancos y algunas inundaciones. pic.twitter.com/iybNvsgF3W — AEMET (@AEMET_Esp) November 12, 2025

Durante la tarde se extenderán las lluvias de forma débil al resto de la mitad occidental. En el resto de la Península se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos y sin precipitaciones y poco nubosos o despejados en Baleares.

En Canarias, la situación se mantiene complicada durante toda la jornada, con precipitaciones localmente torrenciales y viento del suroeste muy intenso, rolando a oeste por la tarde.

Las temperaturas

Las máximas bajan notablemente en el centro y sur peninsular, mientras que en el Mediterráneo y Melilla se espera un ambiente más templado, llegando a los 32 grados. Las mínimas suben en casi todo el país y la mínima será de 4 grados en Teruel.

En Canarias, el termómetro se situará entre los 19 y 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras en Las Palmas se encontrarán un grado por encima, tanto en las mínimas como en las máximas, y alcanzarán los 20 y 25 grados.