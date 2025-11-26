Llegan las heladas y la nieve a cotas bajas con alerta naranja por oleaje en el Mediterráneo

La llegada de altas presiones por el oeste marca el tiempo de este miércoles en buena parte de España, un día que combina estabilidad creciente con avisos por nieve, viento y oleaje en el este peninsular y Baleares. El ambiente será más frío, con heladas en zonas de montaña y mínimas de -1 grados en puntos del interior, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las primeras horas dejan acumulaciones relevantes de nieve en el Pirineo, con la cota bajando hasta los 600-800 metros y acumulaciones de hasta 15 cm en el valle de Arán y Pirineo navarro y oscense. La nubosidad persistirá en el norte peninsular, con precipitaciones débiles en el Cantábrico, alto Ebro, norte de Galicia, Ibérica y Pirineo, tendiendo a disminuir a lo largo del día.

Predicción semanal: Hoy: lluvias en toda la península, más persistentes en el extremo norte; episodio de calima en Canarias. Martes: lluvias en el extremo norte peninsular y Baleares; de nieve en cotas 1000-1200 m. Miércoles a viernes: sin precipitaciones significativas.

Las Islas Baleares vivirán la jornada más complicada: cielos nubosos, chubascos y posibilidad de tormentas con granizo ocasional, especialmente en Menorca y Mallorca, donde los episodios podrán ser localmente fuertes. En la mitad sur y nordeste peninsular predominarán los cielos despejados.

La mañana comienza con bancos de niebla en montañas de la mitad norte, meseta Norte y Galicia, que tenderán a disiparse conforme avance el día. En el archipiélago canario se esperan cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con lluvias débiles, y nubosidad variable en el resto. Predominará el alisio moderado.

Ambiente frío y fuertes vientos

Las temperaturas máximas bajan en el este y archipiélagos, mientras que las mínimas caen de forma generalizada salvo en el noroeste. Se formarán heladas débiles en áreas de montaña y mesetas, moderadas e incluso fuertes en los valles altos del Pirineo. Palencia, Teruel y Ávila se situarán en -1 grado mientras Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife llegarán a los 24 grados.

El viento del norte soplará con fuerza en amplias zonas del este, con rachas de hasta 80 km/h en Castellón, Tarragona, Girona, Lleida, Huesca, Teruel y Baleares, en las que se establece la alerta amarilla. Este temporal de viento se combina con oleaje adverso, especialmente en Girona, Menorca y Mallorca, donde hay avisos de nivel naranja por oleaje.

El litoral de Alicante, Castellón, Tarragona e Ibiza-Formentera también mantiene alerta por mar agitada, aunque de nivel amarillo. Por último, en Aragón la alerta queda rebajada al viento.