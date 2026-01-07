Llega un nuevo frente con nevadas y una alerta roja por frío polar en Castilla-La Mancha

La situación meteorológica de este miércoles 7 de enero estará marcada por un contraste entre la estabilidad predominante y el paso de un frente atlántico que afectará a distintas zonas del país. En la mayor parte de la Península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque desde primeras horas el tercio noroeste y el Cantábrico comenzarán a verse afectados por un aumento de la nubosidad. A lo largo del día, este frente irá extendiendo cielos nubosos o cubiertos a buena parte del territorio, quedando al margen la vertiente mediterránea, donde se mantendrán condiciones más estables.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) refleja esta situación con una combinación de niveles verdes, amarillos, naranjas y puntualmente rojos en distintas comunidades autónomas. Predominan los avisos amarillos por fenómenos meteorológicos adversos en amplias zonas del norte y nordeste peninsular, así como en Baleares, asociados principalmente a nieve, viento y bajas temperaturas. Aragón, Cataluña, Castilla y León, Navarra y País Vasco presentan avisos activos, con presencia de avisos naranjas en algunos tramos horarios, por nieve, y bajas temperaturas, entre otros fenómenos. Destaca también la presencia de un aviso rojo puntual en Castilla-La Mancha, señalando un riesgo extremo por bajas temperaturas a primeras horas de la mañana. En Andalucía, Asturias, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Cantabria y Comunidad Valenciana predominan los avisos amarillos por fenómenos costeros, bajas temperaturas, y viento. Por su parte, Canarias y Melilla presentan avisos relacionados con el viento, con predominio de niveles amarillos por rachas intensas.

A pesar de estos avisos de la AEMET, las precipitaciones asociadas al frente serán en general débiles y se concentrarán en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro, el norte del sistema Ibérico y el Pirineo. De forma más ocasional, también podrán registrarse en otros puntos de la mitad norte o del extremo oeste peninsular. Por su parte, la nieve tendrá un papel destacado, con una cota inicialmente muy baja que tenderá a ascender con el avance del frente, situándose en torno a los 500 o 600 metros y subiendo posteriormente hacia los 1000 o 1200 metros. No obstante, localmente podría nevar a cotas de entre 300 y 500 metros en el centro norte peninsular. Se prevén acumulaciones significativas en el Pirineo, también posibles en la cordillera Cantábrica.

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas aumentarán en general, salvo en valles del suroeste y en el extremo nordeste, siendo más acusadas las subidas en cotas altas. Por su parte, las mínimas descenderán en Baleares, en litorales del sur mediterráneo y en depresiones del suroeste, con pocos cambios en el resto. Se darán heladas en Mallorca y en gran parte del interior peninsular, moderadas en general y localmente fuertes en valles altos de la mitad este y en el Pirineo.

Canarias estará marcada por cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan precipitaciones débiles, mientras que en el resto habrá intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, se sitúan dentro de un contexto de valores suaves, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas entre 16 y 20 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 16 y 21 grados, contrastando con las heladas presentes en amplias zonas del interior peninsular.